Любопитни факти за Арманд Дуплантис

Арманд Дуплантис се утвърди като глобална спортна икона, а феновете му пътуват от цял свят с надеждата да станат свидетели на поредния му световен рекорд. Едва на 26 години Дуплантис вече е постигнал всичко в леката атлетика. Той е настоящият световен рекордьор, многократен олимпийски, световен и европейски шампион.

Истинското му име е Арманд, но прякорът Мондо идва от най-добрия приятел на баща му, който като дете го наричал Мондо Мен. На италиански “мондо“ означава “свят“ – интересно съвпадение, предвид че споделя име с Mondotrack, доставчик на писти за много от най-големите стадиони.

Въпреки че е роден в Лафайет, Луизиана, САЩ, Дуплантис избира да се състезава за Швеция заради шведския произход на майка си. Той говори езика свободно, а успехите му го превръщат в може би най-голямата спортна звезда в историята на страната.

Дуплантис израства в спортно семейство. Баща му Грег е бил състезател в овчарския скок, а майка му Хелена в седмобоя. Любовта към спорта се предава и на останалите деца. По-големият му брат Антоан става рекордьор на бейзболния отбор на Louisiana State University през 2019 г. Сестра му Йохана също се състезава в овчарския скок и тази година зае четвърто място на шампионата на Швеция в зала.

Освен на пистата Дуплантис има и друга страст – музиката. Той вече е издал три сингъла. Любопитно е, че първата му песен излиза в същия ден, в който подобрява световния рекорд за 11-ти път – 28 февруари миналата година.

Още като дете той развива любовта си към спорта, тъй като в собствения си двор имал уред за овчарски скок. Това му позволявало да тренира за забавление у дома по всяко време.

Негови треньори са собствените му родители – невероятен тандем, който му помага да завладее света на атлетиката. Майка му Хелена, която отговаря за силовата и кондиционната му подготовка, е и активен застъпник за привличането на повече жени в треньорската професия.

През февруари, докато много атлети откриваха сезона в зала, Дуплантис направи своя музикален дебют на живо. Той изпълни най-новата си песен “Feeling Myself“, доказвайки, че талантът му не познава граници.

През октомври 2024 г. Дуплантис предложи брак на своята годеница Дезире Ингландер на пясъчните плажове на Хамптънс. След една вече магическа година, в която защити олимпийската си титла със световен рекорд, двойката получи още един вълшебен момент – Северното сияние озарило небето веднага след годежа им.

Двамата са известни и с оригиналните си костюми за Хелоуин. През 2023 г. те се превъплътиха в Майкъл и Дуайт от сериала “The Office“, а през 2024 г. почетоха две олимпийски икони – Юсуф Дикеч и Рейчъл “Рейгън“ Гън.

През 2017 г. Дуплантис обяви, че ще учи в Louisiana State University, следвайки стъпките на родителите и братята си. Той обаче напусна университета само след първата си година през 2019 г., за да стане професионалист, след като година по-рано вече бе спечелил първата си европейска титла при мъжете.