След тежък инцидент Иван Киселаров се връща на ринга за MAX FIGHT 65

Завръщане след тежък инцидент и в опит да продължи победната си серия, талантливият боксьор Иван Киселаров ще се изправи пред родна публика. На 29 май в пловдивската зала „С.И.Л.А.“ 26-годишният боец ще търси четвъртия си успех в MAX FIGHT.

Бронзовият медалист от Европейско първенство и 15-кратен шампион на България ще се впусне в 4-рундова битка в категория до 91 килограма от основната бойна карта ELITBET MAX FIGHT 65.

С височина от 189 сантиметра и прав гард, той влиза в ринга с изграден стил, оформен както от съвременния професионален бокс, така и от стабилната аматьорска школа зад гърба му. Зад този стил стои не просто клуб, а семейна традиция. В „Team Kiselarov Boxing Gym“ негов треньор е баща му – Иван Киселаров-старши, дългогодишен състезател и наставник, което придава на подготовката му допълнителна дълбочина и приемственост.

Професионалният път на „Киселия“ до момента е безупречен – 3 победи от 3 мача, една от които с нокаут, като и трите успеха идват именно на сцената на MAX FIGHT. Дебютът му през 2024 година на MAX FIGHT 58 в София беше категоричен – технически нокаут срещу Радослав Митев-Джоко, който даде ясен сигнал за потенциала му. Само няколко месеца по-късно той затвърди впечатленията с победа над Даниел Борисов, а серията продължи на MAX FIGHT 61 през миналата година, когато надви молдовеца Леонид Арсениев с единодушно съдийско решение.

Зад тези професионални успехи стои впечатляваща аматьорска кариера. Киселаров е 15-кратен шампион на България в седем различни теглови категории – рядко постижение, което говори за изключителна адаптивност и дългогодишно доминиране. Към това се добавя и бронзов медал от Европейско първенство – доказателство, че класата му е призната и извън националната сцена.

Но пътят му не е лишен от изпитания. През август 2025 година тежък инцидент с мотор води до сериозни травми – разкъсване на гръбен мускул и сухожилие. Контузия, която би могла да спре развитието на много спортисти. За Киселаров обаче това се превръща в още един етап, който трябва да бъде преодолян. След месеци на възстановяване и целенасочена подготовка, той отново е в състояние да се върне там, където се чувства най-силен – на ринга.

Именно това прави предстоящото му участие толкова значимо. Това не е просто пореден мач в статистиката, а завръщане след изпитание, тест за издръжливостта и продължение на възходяща линия, която до момента не познава загуба. Публиката в Пловдив ще има възможността да види дали „Киселия“ ще продължи своята победна серия и ще затвърди позицията си като едно от най-сериозните имена в българския професионален бокс. Ето какво сподели той преди поредното предизвикателство.

Ще постигнеш ли четвърта поредна победа на Макс Файт?

- На ринга излизам винаги за победа, в главата ми вече съм победител. Тренирам усърдно и се раздавам на макс в подготвителния процес. Надявам се, че всичко ще е по план и ще зарадвам Пловдив с победа.

Как протича подготовката ти? Има ли нещо ново или различно в подхода?

- Подготовката ми протича по план. С треньора ми Иван Киселаров работим по доста различни неща, но това ще стане ясно на мача. Готвя се по същата система, различното този път е, че съм доста по тежък.

Кой беше най-трудният момент за теб след инцидента?

- Възстановяването с мотора беше трудно най-вече психически. Както знаете, претърпях няколко операции на ръката, тъкмо се завърнах на ринга направих 3 победи и всичко вървеше по план и се случи катастрофата. Беше доста неприятно, защото до последно не знаехме дали да се оперирам или не. Операцията щеше да прекрати активната ми кариера, защото възстановителният процес е над година. Д-р Русимов ме съветва да изчакам, защото съм изпуснал срока за наложителна операция. Обездвижих се за месец и половина и след това започнах постепенно рехабилитация. Започнах да тренирам по-свободно чак януари. В момента съм възстановен и готов за нови победи в ринга.

По-специален ли ще е този мач за теб, предвид че ще се биеш в родния ти град?

- Да, искам да зарадвам феновете си и хората, които ме подрепят. Те идват, където и да играя, но има много от тях, които нямат възможност да ме подрепят в други градове. Мача е по-специален, защото след всичко, което се случи Бог ми дава шанс отново да правя това, което обичам и съм най-добър. Мисля, че ще се получи една страхотна гала вечер в Пловдив и феновете ще са много доволни.

Кой ще бъде съперник на Иван Киселарон на 29 май на ринга на ELITBET MAX FIGHT 65, предстои да разберем.