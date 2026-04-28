Нагелсман ще обяви състава за Световното с ден по-късно от предвиденото

Селекционерът на националния отбор на Германия Юлиан Нагелсман ще обяви на 21 май състава за Световното първенство, девет дни по-късно от първоначално планираното, а стартът на тренировъчния лагер на тима също бе отложен с два дни - на 27 май, съобщава агенция DPA.

Германската футболна федерация обяви новите дати по-рано днес. Променената дата за селектиране позволява на Нагеслман да разгледа окончателно кандидатите си за края на сезона в Бундеслигата на 16 май и би могла да му спечели време, за да реши дали в момента контузени играчи като Ленарт Карл и Феликс Нмеча ще бъдат годни за включване в списъка. Отлагането на началото на тренировките в Херцогенаурах от 25 за 27 май би трябвало, наред с други причини, да е свързано с финала за Купата на Германия, насрочен за 23 май. В него ще спорят Байерн Мюнхен и Щутгарт, за които се очаква да имат много представители в състава за Мондиал 2026.

Играчите на Байерн обаче може да пристигнат още по-късно, ако тимът стигне до финала в Шампионската лига, насрочен за 30 май. Това важи и за футболиста на Арсенал Кай Хаверц. Ако участват във финала на Шампионската лига, те ще пропуснат и мача на Германия срещу Финландия на 31 май.

Нагелсман ще разчита на Мусиала за Мондиал 2026

Германският държавен тим заминава за Съединените щати, които са домакини на Световното първенство заедно с Мексико и Канада, на 2 юни. Последната проверка е планирана за 6 юни срещу САЩ в Чикаго, преди отборът на Нагелсман да се премести в базовия лагер за турнира в Уинстън-Сейлъм на 8 юни.

Първият мач на Германия на Мондиал 2026 предстои на 14 юни срещу дебютанта Кюрасао, а след това са срещите с Кот д'Ивоар на 20 юни и Еквадор на 25 юни.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages