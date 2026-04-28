Ултрасите на Черно море "атакуват" зала "Конгресна" за мача със Спартак Плевен

Отборът на Черно море Тича ще има сериозна подкрепа от трибуните по време на първия четвъртфинален мач срещу Спартак Плевен от плейофите в Sesame Национална баскетболна лига.
Срещата е утре от 19:15 часа в зала "Конгресна" на ДКС във Варна, а голяма част от агитката ще заеме местата си в спортното съоръжение в морската столица, за да "дере" гърла за баскетболистите на Васил Евтимов.
В залата ще стискат палци на своите любимци и децата от Дневния център и Центъра за рехабилитация в Дома за медико-социални грижи за деца - Варна, на които баскетболистите дариха над 1000 играчки събрани по време на мача между Черно море и Рилски спортист в края на миналата година.