Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  • 28 апр 2026 | 16:31
  • 458
  • 0
Играч на Локомотив Пд е MVP на месец април в Sesame НБЛ

Кхалил Милър спечели наградата за MVP на месец април в Sesame Национална Баскетболна Лига. Центърът на Локомотив Пловдив достига до приза за четвърти път в шампионата за този сезон.

Със силните си изяви през четвъртия месец на тази година Кхалил Милър помогна на пловдивчани да стигнат до четири поредни победи - над Академик Бултекс 99 (91-59), Левски (99-90), Спартак Плевен (77:67) и Миньор 2015 (109:94). В три от тези срещи той достига до дабъл-дабъл.

В общо четирите двубоя на Локомотив Пловдив през април, в които участва, Кхалил Милър регистрира средно по 15.5 точки и 11.8 борби, което му носи КПД 25.3. Всичко това за средно по 27.9 минути на двубой.

Снимка: НБЛ

Следвай ни:

