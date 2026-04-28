Пуснаха билетите за Апоел - Реал Мадрид в Ботевград

Отборите на Апоел Тел Авив и Реал Мадрид отново ще се изправят един срещу друг в мачовете от четвъртфиналните плейофи на Евролигата. Двубоите между двата тима започват на 29 април, втората среща е на 1 май, като те ще се изиграят в Испания.

След това отборите идват в България, където ще мерят сили в мач №3 от серията на 5 май от 19:00 часа в "Арена Ботевград". Ако се стигна до четвърти сблъсък, то той ще бъде на 7 май от 19:00 часа отново в Ботевград, а организаторите вече пуснаха в продажба билетите за първия мач.

Цената им стартира от 30 евро, могат да бъдат закупени и пропуски по 35 и 40 евро, а корсайд местата струват 200 евро.