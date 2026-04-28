Слукас отпада за плейофите в Евролигата заради операция

  • 28 апр 2026 | 16:08
Гръцкият национал Костас Слукас е претърпял операция, след като получи контузия на лявото коляно по време на тренировка с клубния си тим Панатинайкос, съобщава изданието Sport24.gr.

Гардът ще пропусне няколко седмици, след като медицинските прегледи потвърдиха разкъсване на менискуса на коляното му и се наложи хирургична интервенция, за да се отстрани проблемът и да започне процесът му по възстановяване.

Преди контузията Слукас беше един от ключовите играчи за Панатинайкос в Евролигата. В 38 мача той има средно по 9.6 точки, 5.1 асистенции и 1.9 борби.

Все още има шанс баскетболистът да бъде на разположение за Финалната четворка в Атина, ако "зелените" се класират.

Тази вечер Панатинайкос ще гостува на испанския Валенсия в първия мач от четвъртфиналните плейофи в Евролигата. Играе се до три победи от пет възможни двубоя.

