  3. България победи Испания и завърши на девето място на Световното отборно първенство по бадминтон

България победи Испания и завърши на девето място на Световното отборно първенство по бадминтон

  • 28 апр 2026 | 15:38
България победи Испания и завърши на девето място на Световното отборно първенство по бадминтон

Женският тим на България победи Испания с 3:2 в последния си мач от група Д и завърши на девето място на Световно отборно първенство по бадминтон "Юбер къп" в Хорсенс (Дания). В отделните срещи Калояна Налбантова надделя над Клара Асурменди с 21:14, 21:15 за 37 минути, Гергана Павлова се справи с Кристина Теруел с 21:16, 21:12 за 39 минути, а на двойки Стефани и Габриела Стоеви спечелиха срещу Никол Карула и Кармен Мария Хименес с 21:11, 21:7 за 40 минути.

В останалите два мача 15-годишната Елена Попиванова загуби от Инес Костеро с 18:21, 12:21, а Налбантова и Павлова се отказаха срещу Паула Лопес и Лучия Родригес, след като отстъпиха в първия гейм с 12:21.

В първите си два двубоя националките загубиха от Тайланд и от Република Корея.

Родният състав завършва на трето място в класирането в групата, а по-късно днес Тайланд и Република Корея ще играят един срещу друг за първото място.

България игра в състав Стефани и Габриела Стоеви, Калояна Налбантова, Гергана Павлова, Цветина Попиванова, Елена Попиванова, които през февруари завоюваха титлата на Европейския отборен шампионат в Истанбул (Турция). Треньор е Петя Неделчева-Хранова.

Българският отбор е пети на Европейското по фехтовка

Българският отбор е пети на Европейското по фехтовка

Антоанета Стефанова ще участва на демонстративен турнир в Токио

Магнус Карлсен спечели голям турнир по онлайн шах

Русе посрещна шесткратния европейски шампион Ангел Русев и "сребърния" Дениз Данев

Тадей Погачар може да участва в Обиколката на Италия

Над 150 деца и роботът Робърт участваха в международния шахматен фестивал "Питагор Елит"

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

Левски публикува ГФО - клубът с над 30 милиона приходи

Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

