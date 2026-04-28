Мария Гроздева и сензация в стрелбата подкрепят млади таланти на турнир в София

Под патронажа на двукратната олимпийска шампионка Мария Гроздева, първият национален турнир по спортна стрелба "Златните момичета" ще събере на едно място 15 от най-изявените деца шампиони на България.

Кулминацията на събитието ще бъде на 17 май - Денят на българския спорт, пред централния вход на Националната спортна академия (НСА). Програмата ще бъде обогатена от участие на известни български певци, музиканти и комици. Събитието се реализира с подкрепата на Столична община, СОСЗР, НД "Традиция", УСПЕ и със специалното очаквано присъствие на представители на Японското посолство.

Месец по-късно София ще посрещне световната сензация в стрелбата Юсуф Дикеч. Турнирът, носещ неговото име, стартира от България с амбицията да се превърне в ежегодна международна щафета за мир. В процес на потвърждение е присъствието на представители на Турското посолство, които да подкрепят мисията за обединение чрез спорт.

Турският стрелец Юсуф Дикеч се превърна в звезда в социалните мрежи

Организаторите подчертават, че и двете събития се основават изцяло на доброволен труд. Всички набрани средства ще бъдат разпределени прозрачно от независима комисия за подкрепа на младите таланти и благотворителни каузи.