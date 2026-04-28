Стомашен вирус тормози участниците в Мадрид, Рибакина изненадващо отпадна

Участниците на турнира по тенис на клей WТА 1000 в испанската столица Мадрид са изправени срещу неочакван съперник. Стомашен вирус или хранително отравяне засегна мнозина на турнира, сред които Ига Швьонтек, Коко Гоф при жените, Марин Чилич при мъжете и няколко други, което причини известно безпокойство.

Световната номер 1 при жените Арина Сабаленка заяви, че се опитва да избегне заболяването, като се придържа към проста диета от пилешко, ориз и салата.

Сабаленка се поизмъчи срещу Осака, но направи обрат

Слухът сред тенисистките беше, че такоси със скариди са причина за разпространение на вируса.

Сабаленка почука на дърво и каза: „Дотук съм добре. Чух, че трябва да избягвам тези такос (смее се). Придържам се към същата храна, същото ястие, което ям от самото начало на турнира.“

И подчерта, че прекарва възможно най-малко време на място в тенис комплекса Caja Magica.

„Опитвам се да не оставам твърде дълго“, каза тя. „Взимам допълнително витамин C, допълнителен IM8 и се надявам да се размина.“

Коко Гоф повърна на корта по пътя си към победата си над Сорана Кърстя в неделя. Американката не показа признаци на заболяването в понеделник при загубата си с 6:4, 1:6, 7:6 (5) от Линда Носкова, миналогодишната подгласничка на Сабаленка.

New territory in Madrid unlocked 🔓



„Чух, че има някакъв вирус“, каза шесткратната шампионка от Големия шлем Швьонтек, след като се оттегли от мача си в Мадрид в събота. „Чувствам се ужасно.“

Втората в света Елена Рибакина загуби в два сета с 6:7(8), 4:6 от "щастливата губеща" Анастасия Потапова в последния мач за деня при жените.

