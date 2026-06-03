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Едва шестата квалификантка на полуфинал в "Шлема"

  • 3 юни 2026 | 15:10
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Едва шестата квалификантка на полуфинал в "Шлема"

Мая Хвалинска записа историческо постижение на „Ролан Гарос“ 2026. Полякинята стана едва шестата квалификантка в историята, която достига до полуфинал в женския сингъл на турнир от Големия шлем.

Преди нея до тази фаза, след като са започнали участието си от квалификациите, са достигали само пет тенисистки. Първата е австралийката Кристин Матисън на Australian Open през 1978 г., а след нея постижението повтарят Александра Стивънсън на „Уимбълдън“ през 1999 г., Надя Подороска на „Ролан Гарос“ през 2020 г., Ема Радукану на US Open през 2021 г. и Даяна Ястремска на Australian Open през 2024 г.

Хвалинска е едва втората квалификантка, достигала до полуфиналите на „Ролан Гарос“ при жените. Преди нея това успя да направи единствено аржентинката Надя Подороска през 2020 г.

В мъжкия сингъл само петима квалификанти са стигали до полуфинал на турнир от Големия шлем: Джон Макенроу на „Уимбълдън“ през 1977 г., Боб Гилтинан на Australian Open през 1977 г., Филип Девулф на „Ролан Гарос“ през 1997 г., Владимир Волчков на „Уимбълдън“ през 2000 г. и Аслан Карацев на Australian Open през 2021 г.

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Снимки: Imago

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