Сабаленка се поизмъчи срещу Осака, но направи обрат

Арина Сабаленка удържа почти безупречното представяне на Наоми Осака и в понеделник се класира за четвъртфиналите на турнира в Мадрид, побеждавайки бившата №1 в света с 6:7 (1), 6:3, 6:2.

Защитаващата титлата си и настояща №1 в света изоставаше с един сет и пробив срещу Осака, но направи страхотен обрат и си осигури място сред последните осем след 2 часа и 20 минути игра на стадион „Маноло Сантана“.

Сабаленка, която в миналото е имала общ агент с Осака, играеше първия си турнир, откакто през март оформи т.нар. "слънчев дубъл", превръщайки се в петата различна тенисистка, спечелила в една и съща година както Индиън Уелс, така и Маями. Трикратната шампионка в Мадрид премина впечатляващо ефективно през първите си мачове срещу Пейтън Стърнс и поставената под №29 Жаклин Кристиан.

От своя страна Осака пристигна в Caja Magica твърдо в рамките на топ 20, но четирикратната шампионка от Големия шлем често изпитва трудности да си върне най-добрата форма след завръщането си от майчинство, като в последните две години и половина има само две победи срещу съпернички от Топ 10. Макар най-добрите ѝ резултати да са на твърди кортове – с по две титли от Australian Open и US Open – перспективите ѝ на клей исторически са били по-скромни, като на тази настилка тя е достигала само два четвъртфинала на WTA 1000 турнири, и двата през 2019 година.

Въпреки това тя започна впечатляващо участието си в Мадрид, записвайки победи в два сета срещу две силни клей състезателки – Камила Осорио и Анхелина Калинина – за да си уреди нов сблъсък със Сабаленка, която я победи в два сета миналия месец на Индиън Уелс. Преди този мач Осака имаше баланс 0-6 срещу съпернички от Топ 10 на клей и не беше побеждавала действаща №1 в света от 2019 година, когато надви Ашли Барти в Пекин.

И Осака, и Сабаленка демонстрираха рядко високо ниво в началните етапи на мача, като нито една от двете не допусна пробив в първите 12 гейма.

Макар Сабаленка обикновено да блести в тайбрековете – в един момент през миналия сезон тя спечели 19 поредни – този път Осака премина убедително през решителния гейм, спечелвайки първите пет точки и поставяйки се само на сет от най-голямата си победа от повече от шест години.

Осака изглеждаше напълно в контрол, когато измъкна напрегнатия си първи сервис гейм, след като вече водеше със сет, и поведе със сет и пробив. Сабаленка обаче отвърна, изравни резултата и при 4:3 обърна изоставане от 0-40, за да пробие за втори път и да застане на сервис за сета.

Сабаленка спечели осем поредни точки и си осигури троен сетбол, като реализира втория си с ас, за да вкара мача в решителен трети сет.

След като загуби аванса си, Осака се оказа под напрежение, но в началото на третия сет спаси четири точки за пробив с добър сервис. Сабаленка обаче продължи да натиска и стигна до първия пробив в решителната част. Грешките на японката започнаха да се трупат, а Сабаленка се приближи до двоен пробив, като лошо дошла двойна грешка даде нова точка за брейк.

Осака спаси първата, но не успя да отрази втората, след като форхендът ѝ излезе в аут, а Сабаленка седна на стола, подготвяйки се да сервира за мача.

С цялата инерция на своя страна беларускинята стигна до три мачбола, но на поставената под №1 ѝ беше нужен само един, за да си осигури място в последните осем след близо два часа и половина на корта.

На пътя ѝ към нов полуфинал стои изненадващата четвъртфиналистка Хейли Баптист, американката, поставена под №30, която по-рано следобед шокира Белинда Бенчич в три сета. Сабаленка спечели последния си мач срещу Баптист в два сета в Маями.