Ключова седмица за Секирово

Започва много важна седмица за ФК Секирово (Раковски). В нея тимът ще изиграе два мача в Югоизточната Трета лига, след които може да гарантира и математически оцеляването си. Първо, „секирите“ приемат силния отбор на Нефтохимик (Бургас) у дома. Срещата от междинния 32-ри кръг на шампионата е в сряда, 29-ти април, от 17:00 часа на стадион „Петър Парчевич“. Във втория си сблъсък Секирово гостува на дубъла на Локомотив (Пловдив). Този мач е в неделя, 3-ти май, от 18:00 часа. „Зелените“ играят по-успешно като гости през пролетта и е силно вероятно да добавят още точки към актива си в тази среща.

След триумфа на гости на ФК Димитровград в миналия кръг тимът от едноименния квартал в град Раковски следва да е в прекрасно настроение и да потърси още точки, които да го доближат до крайната цел. ФК Секирово има 30 точки в своя актив – 10 повече от първия, намиращ се в опасната зона Асеновец (Асеновград).