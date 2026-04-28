Филии с мед помагат на новия рекордьор в маратона

В неделя Сабастиан Саве постави изключителен световен рекорд в маратона, като стана първият човек, слязъл под 2 часа. Той триумфира на маратона в Лондон за 1:59.30 ч. Каква е тайната зад този рекорд – тичане по 240 км на седмица, нови супер обувки и закуска от филии с мед преди състезанието. Над 800 000 души гледаха на живо историческото състезание в Лондон, в което 31-годишният кениец подобри досегашния рекорд, който беше притежание на покойния Келвин Киптум - 2:00.35 на маратона на Чикаго през октомври 2023 г. Киптум загина в катастрофа през 2024 г. само на 24 г.

Кениец подобри световния рекорд на маратона на Лондон

Бягането в Лондон ще остане в историята, тъй като вторият в класирането – Йомиф Кеджелча (Етиопия) също слезе под 2 часа и на практика постави второто най-добро време в историята. Той финишира за 1:59.41 ч., но имаше малшанса да се състезава с друг атлет, който даде по-добро време от него. След състезанието Саве заяви, че веднага е осъзнал, че е създал момент, който няма да бъде забравен.,

„Написах история. Показах, че няма невъзможни неща. Това ще е нещо, което ще остане в ума ми завинаги. Имах куража да натискам, дори когато скоростта беше толкова висока. Не бях притеснен, бях готов за това. Публиката ми помогна много, защото аплодираха, скандираха името ми и ме караха да се чувствам толкова силен. Този световен рекорд е заради тях“, заяви атлетът.

Треньорът му Клаудио Берардели заяви, че Саве е „специален“. Той разкри и какъв е режима му и как атлетът е показал още по-добра форма в сравнение с маратона в Берлин, когато жегата му попречи на предишния опит за рекорд. „В последните 6 седмици той правеше средно по 200 км и повече, пикът беше 241 км. Знаех, че е супер добър още в Берлин, но тогава не успя да го покаже заради условията. Но когато видях как започва да тича преди Лондон, си казах: „Хей, може да стане нещо специално.“

Той признава, че Саве е бил подпомогнат от новите Adidas Pro Evo 3s, които са не само по-бързи, но и са първите супер обувки под 100 грама, както и от използването на въглехидратни гелове от Maurten, които помагат на спортистите да се чувстват по-силни в последните етапи.

„Няма съмнение, че сме в новата ера на маратонското бягане благодарение на обувките и правилното зареждане с гориво. Определено физиологично Сабастиан трябва да е добър. Но всички части се сглобяват перфектно, заради отношението му, заради характера му. Все още съм в процес на откриване кой е Саве. Той е изключителен човек. Има толкова позитивна енергия, но в същото време е толкова скромен. През 22 години, в които съм треньор в Кения, си мислех, че съм видял почти всичко, но тогава Сабастиан започна да ми показва нещо, което смятах за почти невъзможно. Вярвам, че той все още не е стигнал максималния си потенциал. Това е само четвъртият му маратон. Мисля, че Сабастиан може да расте още“, каза треньорът.

"Мач телеграф"