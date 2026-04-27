Последни дни ранна регистрация за Wizz Air Sofia Marathon 2026

Остават само няколко дни до края на ранната регистрация за Wizz Air Sofia Marathon 2026, който тази година ще се проведе на 10 и 11 октомври. Всички желаещи да се включат в едно от най-големите спортни събития в страната могат да се възползват от преференциалните условия за записване до 30 април включително на официалния уебсайт на маратона.

И тази година интересът към маратона е изключително висок, като организаторите очакват над 11 000 участници от България и чужбина. Събитието продължава да затвърждава позицията си като най-мащабния градски маратон у нас и най-голямото спортно събитие на София, привличайки както професионални атлети, така и хиляди любители на бягането от цял свят.

Участниците могат да избират между няколко дистанции, като за всяка от тях са предвидени конкретни стартови квоти:

ASICS Маратон – 42.195 km: квота от 1 500 участници

Address Run (Полумаратон) – 21.1 km: квота от 3 000 участници

Garmin Run - 10.550 km: квота от 4 000 участници

5 km FIB Mass Run: квота от 2 000 участници

Щафета 2x21 km: квота от 300 двойки (общо 600 човека).

За първи път тази година участниците в Wizz Air Sofia Marathon могат да следят в реално време оставащите свободни места за всяка дистанция. Информацията е достъпна директно на страницата за регистрация в сайта на събитието и се обновява динамично. Целта е да бъдат улеснени всички желаещи да се включат с ясна информация за наличните квоти и възможност да планират участието си навреме. При изчерпване на определена дистанция регистрацията за нея ще бъде автоматично преустановена.

Организаторите напомнят, че с наближаването на крайния срок свободните места в някои дистанции намаляват бързо, а след 30 април регистрационните такси преминават в следващ ценови етап.

„Интересът тази година закономерно е още по-голям и очакваме истински празник на спорта в центъра на София. Призоваваме всички желаещи да не отлагат регистрацията си за последния момент и да се възползват от ранните условия до края на април“, коментират организаторите.

Wizz Air Sofia Marathon традиционно събира хиляди бегачи, семейства, приятели и спортни ентусиасти, превръщайки столицата в сцена на едно от най-вдъхновяващите спортни преживявания през годината.