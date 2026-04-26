  Бистрица прие националния шампионат по планинско бягане

Милица Мирчева и Тенчо Жеков завоюваха титлите на националния шампионат по планинско бягане - изкачване.  Атлетите стартираха от село Бистрица (надморска височина - 900 метра) и бягаха до хижа Алеко (надморсака височина - 1840 метра).

При мъжете на 6.5 километра Тенчо Жеков (Актив 2013 Пловдив) финишира първи за 43:26 минути.

Милица Мирчева (Атлет Мездра) е шампионка при жените на същата дистанция с 51:13 минути.

При юношите под 20 години на 5 км най-бърз беше Кристиян Митков (Стратеш Атлетик Ловеч) с 40:26, а при девойките златото взе Йоана Йорданова (Милка Михайлова Перник) с 52:10 минути, съобщават от БФ Лека атлетика.

Кениец подобри световния рекорд на маратона на Лондон

Андреев и Аврамова с титли от националния шампионат в Хисаря

Иван Андреев и Девора Аврамова триумфираха на 10 000 метра на националния шампионат в Хисаря

59 000 бегачи и 100 млн. паунда за благотворителност: Лондонският маратон е в разцвет

Приключва първият етап от обновяването на пистата на националния стадион "Васил Левски"

Целият свят бяга за тези, които не могат: Wings for Life World Run отново обединява стотици хиляди за кауза без финална линия

Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Разправии и след мача на Славия (видео)

Съставите на Милан и Ювентус, Йълдъз отново е на пейката

Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

