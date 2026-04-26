Бистрица прие националния шампионат по планинско бягане

Милица Мирчева и Тенчо Жеков завоюваха титлите на националния шампионат по планинско бягане - изкачване. Атлетите стартираха от село Бистрица (надморска височина - 900 метра) и бягаха до хижа Алеко (надморсака височина - 1840 метра).

При мъжете на 6.5 километра Тенчо Жеков (Актив 2013 Пловдив) финишира първи за 43:26 минути.

Андреев и Аврамова с титли от националния шампионат в Хисаря

Милица Мирчева (Атлет Мездра) е шампионка при жените на същата дистанция с 51:13 минути.

При юношите под 20 години на 5 км най-бърз беше Кристиян Митков (Стратеш Атлетик Ловеч) с 40:26, а при девойките златото взе Йоана Йорданова (Милка Михайлова Перник) с 52:10 минути, съобщават от БФ Лека атлетика.

Тихомир Иванов вече е възстановен от контузията и тренира на пълни обороти