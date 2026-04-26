Кениец подобри световния рекорд на маратона на Лондон

Кениецът Сабастиан Саве стана първият мъж, пробягал маратон за по-малко от два часа, след като спечели състезанието в Лондон с време 1:59.30 часа.

31-годишният Саве, който никога не е губил маратон, счупи световния рекорд, държан преди това от покойния Келвин Киптум, който постави време 2:00.35 на маратона на Чикаго през октомври 2023 година.

Йомиф Кеджелча от Етиопия се движеше зад Саве през по-голямата част от трасето от 42,195 километра, преди да намали оборотите в последния участък, за да заеме второ място при дебюта си на маратон с 1:59.41. Джейкъб Киплимо от Уганда взе бронза с 2:02.28 часа.

Киптум загина в автомобилна катастрофа през 2024-а в Кения, когато беше само на 24 години.

При жените олимпийската и световна вицешампионка Тигст Асефа от Етиопия подобри собствения си световен рекорд, триумфирайки в британската столица.

29-годишната състезателка се откъсна от кенийките Хелън Обири и Джойсилин Джепкосгей в края, за да пресече финалната линия за 2:15.41 часа, подобрявайки рекорда от 2:15.50, който тя постави миналата година в Лондон.

Обири финишира втора с 2:15.53, докато Джепкосгей взе бронза с 2:15.55 часа.

Швейцарците Марсел Хуг и Катрин Дебрунер спечелиха състезанията за мъже и жени в инвалидни колички. Хуг триумфира за шеста поредна година и общо осма, докато Дебрунер изпревари американката Татяна Макфадън на финала за трета поредна победа в Лондон.