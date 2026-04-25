Иван Андреев и Девора Аврамова триумфираха на 10 000 метра на националния шампионат в Хисаря

Иван Андреев (Дунав Русе) и Девора Аврамова (Берое Стара Загора) станаха шампиони на 10 000 метра на националния шампионат на БФЛА, който се проведе на стадион "Крепост" в Хисаря.

Надпреварата беше на 10 000 метра на писта на за мъже, жени, юноши под 20 години, както и за девойки под 20 години на 5000 метра.

Още две победи за Берое Стара Загора записаха Стилиан Александров на 10 000 при юношите и Зара Илиева на 5000 при девойките. Тя атакува и националния рекорд на 5000 метра за девойки под 18 години, който е 17:21.81 минути на Лиляна Георгиева от 2016 година. Илиева обаче спря хронометрите на 17:23.01 минути.

Победителите при мъжете и жените бяха наградени от кмета на община Хисаря Ива Вълчева, а юношите и девойките от личните си треньори съответно Иван Попов и Сава Тодоров - бивши национални състезатели.

Всички медалисти получиха парични премии от любителя на бяганията и ментор на част от състезателите Атанас Димитров, който връчи и купи на победителите.

Национални шампиони на БФЛА в Хисаря:

мъже, 10 000 м: Иван Андреев (Дунав, Русе) – 31:45.5 минути жени, 10 000 м: Девора Аврамова (Берое, Стара Загора) – 34:52.1 минути юноши под 20 години, 10 000 м:

Стилиан Александров (Берое, Стара Загора) – 33:25.3 минутидевойки под 20 години, 5000 м:

Зара Илиева (Стара Загора) – 17:23.01 минути