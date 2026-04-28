8 българчета ще участват в основните схеми на J300 на ITF в Пловдив

18 български тенисисти (8 юноши и 10 девойки) ще вземат участие в основните схеми на силния международен турнир от категория J300 на ITF в Пловдив. Надпреварата се провежда на базата на ТК „Локомотив".

Юноши

При юношите Димитър Кисимов, Александър Толев и Калоян Шиков ще играят в основната схема по ранкинг.

Поставеният под №1 в схемата Димитър Кисимов ще срещне в първия кръг Фьодор Алтухов (Русия). Александър Толев ще започне срещу №8 Макси Караскоса Диас (Испания), а Калоян Шиков ще стартира срещу втория в схемата Валентин Гонзалес-Галино (Испания).

Борис Начев, Стоян Паяков и Александър Митев получиха „уайлд кард" от организаторите. Начев ще играе в първия кръг срещу №4 Бенджамин Азар (Канада), Паяков срещу №6 Кристофър Тис (Германия), а Митев срещу №3 Кирил Филаретов (Русия).

Пламен Колев и Борис Борисов преодоляха квалификациите. Колев ще започне срещу Панайотис-Герасимос Граматикакис (Гърция), а Борисов – срещу Алан Айуханов (Русия).

Девойки

При девойките Валерия Гърневска и Брияна Иванова се класираха по ранкинг за основната схема. Гърневска ще започне срещу Йоана Боян (Румъния), а Иванова – срещу Юлия Ляхова (Беларус).

Четири българки получиха „уайлд кард" от организаторите. Софи Пламенова Фичева ще играе срещу водачката в схемата Синран Сун (Китай), Елеонора Тонева срещу №5 Оливия Трейнър (САЩ), Александра Рангелова срещу Сара Козма (Румъния), а Никол Нунева срещу Сена Юн (САЩ).

Рафаела Симеонова, Моника Господинова и Мелани Стоичкова преодоляха квалификациите. Симеонова ще започне срещу Душица Поповски (Сърбия), Господинова срещу Андреа Кабио (Канада), а Стоичкова срещу Лидия Панайотиду (Гърция).

Никол Иванова се класира за основната схема като „щастлива губеща" и в първия кръг ще играе срещу Соня Бутук (Румъния).