Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Елизара Янева се класира за основната схема на турнир в Германия

  27 апр 2026 | 20:01
  • 242
  • 0
Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира за основната схема на турнира по тенис на клей от категория W100 във Висбаден, Германия.

19-годишната българка постигна две убедителни победи в квалификациите. Янева стартира с успех над представителката на домакините Лаура Бьонер (Германия) с 6:1, 6:1, а във втория кръг се наложи с 6:3, 6:3 над световната номер 374 Наталия Волушчук (Украйна).

Българката спечели четири поредни гейма от 2:3 до 6:3 в първия сет срещу Волушчук, а във втората част навакса изоставане от 0:2, за да триумфира.

Друга българка Изабелла Шиникова също започна с победа в квалификациите след 6:2, 6:1 над Фиона Прад (Германия), но във втория кръг отстъпи с 1:6, 1:6 пред Полина Склиар (Украйна).

Следвай ни:

Още от Тенис

Рууд и Медведев продължават с победите в Мадрид

Рууд и Медведев продължават с победите в Мадрид

  • 27 апр 2026 | 19:26
  • 438
  • 0
Сабаленка се поизмъчи срещу Осака, но направи обрат

Сабаленка се поизмъчи срещу Осака, но направи обрат

  • 27 апр 2026 | 16:45
  • 1235
  • 1
Яник Синер похвали представянето на младия Рафаел Ходар

Яник Синер похвали представянето на младия Рафаел Ходар

  • 27 апр 2026 | 16:44
  • 491
  • 0
Ходар надделя над Фонсека в мегасблъсък на новото поколение

Ходар надделя над Фонсека в мегасблъсък на новото поколение

  • 27 апр 2026 | 11:46
  • 1131
  • 0
Рибакина продължава в Мадрид, но се чувства ограбена

Рибакина продължава в Мадрид, но се чувства ограбена

  • 27 апр 2026 | 11:06
  • 2143
  • 2
Григор срещу квалификант на старта на Екс ан Прованс

Григор срещу квалификант на старта на Екс ан Прованс

  • 27 апр 2026 | 08:40
  • 7697
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Продавам Славия!

Венци Стефанов: Продавам Славия!

  • 27 апр 2026 | 13:53
  • 58028
  • 165
Световните вицешампиони започнаха подготовка в Самоков за новия сезон

Световните вицешампиони започнаха подготовка в Самоков за новия сезон

  • 27 апр 2026 | 17:22
  • 9282
  • 1
Локомотив (София) 1:0 Септември, Доминик Янков откри резултата

Локомотив (София) 1:0 Септември, Доминик Янков откри резултата

  • 27 апр 2026 | 19:58
  • 3311
  • 14
Локомотив (Сф) остана без изпълнителен директор

Локомотив (Сф) остана без изпълнителен директор

  • 27 апр 2026 | 20:00
  • 2779
  • 6
Лъч надежда за Монтана след много драматична победа и спасена дузпа в последните секунди срещу Добруджа

Лъч надежда за Монтана след много драматична победа и спасена дузпа в последните секунди срещу Добруджа

  • 27 апр 2026 | 19:28
  • 11014
  • 31
Нико Петров: ЦСКА - Левски беше като състезание между болид от Формула 3 и ферарито на Люис Хамилтън

Нико Петров: ЦСКА - Левски беше като състезание между болид от Формула 3 и ферарито на Люис Хамилтън

  • 27 апр 2026 | 15:00
  • 14590
  • 26