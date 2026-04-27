Яник Синер похвали представянето на младия Рафаел Ходар

Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер е впечатлен от потенциала на 19-годишния Рафаел Ходар. В Мадрид младият испанец победи за първи път противник от топ 10 и се класира за четвъртия кръг на турнира от сериите Мастър 1000 в испанската столица.

Ходар надделя над Фонсека в мегасблъсък на новото поколение

"Той е много, много талантлив играч. Изключително интересно поколение от момчетата, родени през 2006 година, като и Ходар е от него. Той удря топката много чисто и лесно придава сила на ударите. Дори може да се чуе, когато удря топката. Звукът, идващ от ракетата му, е специфичен. Той наистина е много талантлив, има страхотно бъдеще и вече го показва. Харесва ми характера му - доста е спокоен. Не сме се срещали лично, но изглежда много скромен. Като цяло, той е много силен играч и му желая само най-доброто", каза Синер пред медиите.

Rafa Jodar playing GORGEOUS tennis against João Fonseca in Madrid.



Squeaky clean hitting.



Feathery soft touch.



Sharp instincts at the net.



This 19 year old has it ALL.



🇪🇸😮‍💨 pic.twitter.com/DEid95FBls — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 26, 2026

Рафаел Ходар ще се изправи срещу Вит Коприва от Чехия в четвъртия кръг на турнира в Мадрид.

Jannik Sinner and his team were watching Rafael Jodar play last night, Jodar was exceptional and Sinner looked a bit worried here.



Rafael Jodar is sponsored by Addidas too, he won't be under orders by Nike, he looks like some player especially on clay. pic.twitter.com/ipMsVuTx5r — Pavvy G (@pavyg) April 25, 2026