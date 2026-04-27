Яник Синер похвали представянето на младия Рафаел Ходар

Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер е впечатлен от потенциала на 19-годишния Рафаел Ходар. В Мадрид младият испанец победи за първи път противник от топ 10 и се класира за четвъртия кръг на турнира от сериите Мастър 1000 в испанската столица.
Ходар надделя над Фонсека в мегасблъсък на новото поколение
"Той е много, много талантлив играч. Изключително интересно поколение от момчетата, родени през 2006 година, като и Ходар е от него. Той удря топката много чисто и лесно придава сила на ударите. Дори може да се чуе, когато удря топката. Звукът, идващ от ракетата му, е специфичен. Той наистина е много талантлив, има страхотно бъдеще и вече го показва. Харесва ми характера му - доста е спокоен. Не сме се срещали лично, но изглежда много скромен. Като цяло, той е много силен играч и му желая само най-доброто", каза Синер пред медиите.
Рафаел Ходар ще се изправи срещу Вит Коприва от Чехия в четвъртия кръг на турнира в Мадрид.