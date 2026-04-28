Мира Андреева отново е на 1/4-финал в Мадрид

Поставената под номер 9 в схемата Мира Андреева се класира за трета поредна година за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей WТА 1000 в испанската столица Мадрид с награден фонд 8 235 540 евро.

Рускинята постигна драматична победа над унгарката Анна Бондар с 5:7(5), 6:3, 7:6(5), а след двубоя не успя да скрие сълзите си. Андреева пропиля аванс от 5:1 в решаващия трети сет, но все пак успя да го вземе след тайбрек.

Следващата й съперничка ще бъде номер 24 Лейла Фернандес.

„Събирах много емоции в себе си. Опитвах се да бъда много мотивирана в третия сет и чувствах, че играя доста добре. След това, след като водех с 5:1, просто се почувствах малко нервна по някаква причина, въпреки че чувствам, че просто трябва да имам повече увереност. Усетих, че тя започна да играе по-постоянно. Аз започнах да пропускам много, да не играя агресивно. Всичко това доведе до тайбрека и накрая просто си отдъхнах, когато всичко това приключи", заяви рускинята.

Андреева нанесе първия удар в мача, за да направи пробив и да поведе с 6:5 в оспорвания първи сет. Бондар, която беше спечелила единствената им предишна среща в Лозана през 2023-а, обаче върна брейка и взе първия сет със 7:5 в тайбрека.

Във втория гейм рускинята отново направи първия пробив в шестия гейм, за да поведе с 4:2. Този път тя удържа сета, за да спечели с 6:3 и да се стигне до трета част. Андреева направи два брейка в началото на решаващия сет, за да поведе с 5:1. Бондар обаче се бори, за да изравни 5:5. След като и двете тенисистки задържаха сервиса си, за да се стигне до тайбрек, в който Андреева поведе с 3-0. Бондар отново се бори, за да изравни резултата на 4-4, преди Андреева да успее да спечели със 7-5 и да си осигури победата за 2 часа и 53 минути.

Чехкинята Линда Носкова обърна тежката си битка срещу Коко Гоф (САЩ), като загуби втория сет и изостана с 1:4 в третия. Въпреки трудностите, тя направи забележителен обрат и спечели с 6Л4, 1:6, 7:6(5), демонстрирайки устойчивост и решителност на корта.

Напред в турнира продължава и Марта Костюк (Украйна), която елиминира американката Кейти МакНали с 6:2, 6:3.

В късния двубой номер 2 в схемата Елена Рибакина (Казахстан) играе с Анастасия Потапова (Австрия).

Снимки: Gettyimages