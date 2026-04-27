Може ли възходът на Нори да продължи срещу Синер

Камерън Нори е във възход на "Мастърс"-а в Мадрид, но ще бъде ли инерцията на британеца достатъчно силна, за да му помогне да поднесе изненада във вторник, когато се изправи срещу Яник Синер?

Класирал се за осминафиналите в испанската столица за втори път в кариерата си, Нори ще излезе на корта за първия си мач срещу Синер, знаейки, че е в добра позиция да се завърне в Топ 20 на света за първи път от февруари 2024 г. Левичарят в момента се е изкачил с пет места до №18 в класацията на живо.

На 30 години Нори вече може да се смята за относителен ветеран в епоха, в която редица по-млади играчи — начело със Синер и големия му съперник Карлос Алкарас — оказват сериозно влияние на върха в спорта. Британецът, който стана професионалист през 2017 г., след като игра колежански тенис в Texas Christian University, казва, че усеща тази нова енергия на корта.

„Мисля, че нивото определено се повишава“, каза Нори пред ATP Media по-рано този месец в Барселона. „Всички играчи се подобряват. Усещам, че скоростта на топката се увеличава. Има много играчи от новото поколение, които удрят топката колкото могат по-силно и от двете страни, и буквално ти изтръгват ракетата от ръката. Така че трябва да си готов за това.

Хубаво е да се развиваш. Трябва да издържиш на бурята в първите няколко удара, но всичко това е положително. Чувствам, че се подобрявам като играч, а и всички останали се подобряват. На практика няма такова нещо като „да останеш същият“. Затова съм наистина щастлив да търся начини да се усъвършенствам и просто се опитвам да използвам опита си в своя полза.“

След като спечели титла от "Мастърс" в Индиън Уелс през 2021 г., Нори се изкачи до рекордното за кариерата си осмо място в света през септември 2022 г. Той остана поне играч от Топ 20 до началото на 2024 г., преди спад във формата да го свали до №91 миналия април.

„Хубаво е да имаш такава перспектива“, каза Нори, попитан дали сривът му в ранглистата му е дал допълнителна решимост да си пробие път обратно нагоре. „По това време миналата година ми беше много трудно да се наслаждавам на тениса си. Сега е страхотно, че съм здрав, играя и усещам топката толкова добре. Лесно можеш да си кажеш: „Можех да се справя по-добре тук или там“, но ако погледнеш нещата в перспектива, изкачването до мястото, на което съм сега, е невероятно. Чувствам се добре, така че всичко е перфектно.“

Първият мач на ниво ATP Tour за Нори срещу Синер — който се опитва да влезе в историята в Мадрид като първия играч, спечелил пет поредни титли от "Мастърс" — идва на настилка, която първоначално беше, а може би все още е, най-малко предпочитаната за британеца. Въпреки това Нори е двукратен шампион на ATP Tour на клей, включително на ниво ATP 500, след като победи Алкарас и спечели турнира в Рио през 2023 г.

„Очевидно никога не съм играл на клей, когато бях малък“, каза Нори, който има общо пет титли на ниво ATP Tour. „Първият път, когато ударих топка на клей, беше когато бях на 16, така че движението за мен не е толкова естествено, колкото за някои други играчи. Но не знам какво точно е причината да се справям добре на тази настилка тази и миналата година — може би просто вече съм малко по-опитен играч.“

И така, кои внимателно подобрени аспекти от играта на Нори на клей трябва да следят феновете, докато той се опитва да сложи край на серията от 19 поредни победи на Синер и да постигне втората си победа срещу действащ №1 в света, след като изненада Алкарас на "Мастърс"-а в Париж през ноември миналата година?

„Бих казал, че определено движението, стремежът да използвам форхенда малко повече и късите топки“, каза британецът. „Просто да избирам правилните волета, а също мисля, че при някои ретури да стоя малко по-назад, за да намеря повече дълбочина, и да знам как да се защитавам. Всички тези неща. Мисля, че ако ги правиш по-инстинктивно, вместо да трябва да мислиш за тях в последния момент, е по-добре.

Разгадаването на късите топки е ключово, както и намирането на решения срещу тях. Мисля, че не бях много добър в това, но се подобрявам. Когато Алкарас играе толкова много къси топки, трябва да си готов за това и трябва да можеш и ти да ги използваш. Толкова много играчи се защитават изключително добре, така че това определено е удар, който ще се опитам да използвам малко повече, за да изненадвам съперниците. Той просто добавя малко повече съмнение у противника, когато го атакуваш, и го кара да наглася позицията си на корта според ситуацията.“