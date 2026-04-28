Гледаме ли история? Това се е случвало само седем пъти в НБА, а Орландо e на път да го повтори

Само за осми път в историята най-добрият отбор в конференция може да отпадне в първия кръг на плейофите в НБА. Тази опасност надвисна над Детройт Пистънс, след като Орландо Меджик защити домакинското си предимство и го победи с 94:88, повеждайки с 3-1 в серията от първия кръг на елиминациите в Източната конференция.

Буталата имаха баланс 60-22 през редовния сезон, но засега Кейд Кънингам не успява да поведе отбора към полуфиналите на плейофите, въпреки че са фаворити.

В началото на мача Орландо водеше със 17:5, след което изостана през втората четвърт и Детройт обърна до 37:46. Въпреки това, на почивката Магьосниците имаха преднина от 54:52.

Второто полувреме беше по-малко резултатно, а при такова съотношение на силите гостите нито веднъж не поведоха, само два пъти се стигна до равен резултат. Така Орландо записа трети триумф в серията.

Празненствата обаче все още са далеч за играчите на Орландо, а старши треньорът Джамал Моузли смята, че тимът му трябва да запази предимството си и в мач номер 5 след два дни.

„Поставихме се в позиция да спечелим четири мача, но в момента това не значи нищо. Имаме предимство и трябва да се опитаме да го запазим“, заяви наставникът, цитиран от ESPN.

Дезмънд Бейн поведе Меджик с 22 точки, Франц Вагнер добави 19, а Паоло Банкеро се отчете с 18 точки и 8 борби.

Кейд Кънингам бе най-резултатен за Детройт с 25 точки, 9 борби и 6 асистенции, но допусна и 8 грешки, а Тобаяс Харис завърши мача с 20 точки и шест овладени топки.