Появи се изненадващ кандидат за Душан Влахович

Сръбският нападател Душан Влахович е все по-вероятно да напусне Ювентус, отколкото да остане в клуба. Договорът му изтича на 30 юни и преговорите за подновяването му отново зациклиха. Сега обаче бъдещето му може да поеме в нова посока поради интереса на един от европейските грандове.

Влахович продължава да се радва на сериозен интерес в цяла Европа. Нападателят, който през този сезон има 6 гола и 2 асистенции в 19 официални мача (888 минути), е попаднал в полезрението на Байерн (Мюнхен) за следващата кампания.

Тази информация идва от журналиста Екрем Конур, според когото намерението на германския клуб е да намери надежден партньор в атака за Хари Кейн. Макар английският нападател да е безспорен титуляр, ръководството търси профил, който да приеме предизвикателството да се бори за място и да допринася с голове от резервната скамейка.

Този ход идва веднага след новината, че Николас Джаксън няма да остане в клуба след края на наема си. Празнината, оставена от сенегалеца, принуждава мюнхенци да действат бързо, за да не загубят конкурентоспособност в атака. Влахович е добра опция за Байерн главно заради факта, че може да бъде привлечен без трансферна сума.

Статистиката на сръбския национал в Италия е впечатляваща и подкрепя кандидатурата му за германския шампион. Със своите 136 гола в Серия А, футболистът се е утвърдил като завършващ нападател от най-високо ниво, способен да бележи с удивителна ефективност. Байерн вече работи, за да убеди обкръжението на играча и да изпревари други потенциални кандидати в наддаването. Спортното ръководство не иска да изпусне възможността да привлече нападател от такъв калибър, без да се налага да плаща и едно евро за трансфер.