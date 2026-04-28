Появи се изненадващ кандидат за Душан Влахович

  • 28 апр 2026 | 07:24
  • 1416
  • 0
Сръбският нападател Душан Влахович е все по-вероятно да напусне Ювентус, отколкото да остане в клуба. Договорът му изтича на 30 юни и преговорите за подновяването му отново зациклиха. Сега обаче бъдещето му може да поеме в нова посока поради интереса на един от европейските грандове.

Влахович продължава да се радва на сериозен интерес в цяла Европа. Нападателят, който през този сезон има 6 гола и 2 асистенции в 19 официални мача (888 минути), е попаднал в полезрението на Байерн (Мюнхен) за следващата кампания.

Тази информация идва от журналиста Екрем Конур, според когото намерението на германския клуб е да намери надежден партньор в атака за Хари Кейн. Макар английският нападател да е безспорен титуляр, ръководството търси профил, който да приеме предизвикателството да се бори за място и да допринася с голове от резервната скамейка.

Този ход идва веднага след новината, че Николас Джаксън няма да остане в клуба след края на наема си. Празнината, оставена от сенегалеца, принуждава мюнхенци да действат бързо, за да не загубят конкурентоспособност в атака. Влахович е добра опция за Байерн главно заради факта, че може да бъде привлечен без трансферна сума.

Статистиката на сръбския национал в Италия е впечатляваща и подкрепя кандидатурата му за германския шампион. Със своите 136 гола в Серия А, футболистът се е утвърдил като завършващ нападател от най-високо ниво, способен да бележи с удивителна ефективност. Байерн вече работи, за да убеди обкръжението на играча и да изпревари други потенциални кандидати в наддаването. Спортното ръководство не иска да изпусне възможността да привлече нападател от такъв калибър, без да се налага да плаща и едно евро за трансфер.

Още от Футбол свят

Звездите на Челси гледат към изхода

Звездите на Челси гледат към изхода

  • 28 апр 2026 | 07:52
  • 1092
  • 0
ПСЖ и Байерн се изправят в епичен сблъсък на "Парк де Пренс"

ПСЖ и Байерн се изправят в епичен сблъсък на "Парк де Пренс"

  • 28 апр 2026 | 07:01
  • 4409
  • 0
Гуардиола иска млада звезда на Борнемут

Гуардиола иска млада звезда на Борнемут

  • 28 апр 2026 | 06:26
  • 2367
  • 0
Реал Мадрид постави сериозна цена на нарочен за гонене играч

Реал Мадрид постави сериозна цена на нарочен за гонене играч

  • 28 апр 2026 | 05:57
  • 3052
  • 0
Лампард: Ще имаме много работа през лятото, за да не се върнем бързо в Чемпиъншип

Лампард: Ще имаме много работа през лятото, за да не се върнем бързо в Чемпиъншип

  • 28 апр 2026 | 05:35
  • 2407
  • 0
Байерн няма да продаде Олисе на никаква цена

Байерн няма да продаде Олисе на никаква цена

  • 28 апр 2026 | 05:00
  • 1718
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ПСЖ и Байерн се изправят в епичен сблъсък на "Парк де Пренс"

ПСЖ и Байерн се изправят в епичен сблъсък на "Парк де Пренс"

  • 28 апр 2026 | 07:01
  • 4409
  • 0
Ман Юнайтед взе реванш от Брентфорд и на практика постигна голямата цел, Игор Тиаго със сериозни пропуски

Ман Юнайтед взе реванш от Брентфорд и на практика постигна голямата цел, Игор Тиаго със сериозни пропуски

  • 27 апр 2026 | 23:54
  • 29454
  • 42
Локомотив (София) и Септември поделиха точките след здрава битка

Локомотив (София) и Септември поделиха точките след здрава битка

  • 27 апр 2026 | 21:55
  • 17689
  • 39
Локомотив (Сф) остана без изпълнителен директор

Локомотив (Сф) остана без изпълнителен директор

  • 27 апр 2026 | 20:00
  • 22120
  • 21
Лъч надежда за Монтана след много драматична победа и спасена дузпа в последните секунди срещу Добруджа

Лъч надежда за Монтана след много драматична победа и спасена дузпа в последните секунди срещу Добруджа

  • 27 апр 2026 | 19:28
  • 23283
  • 39
Световните вицешампиони започнаха подготовка в Самоков за новия сезон

Световните вицешампиони започнаха подготовка в Самоков за новия сезон

  • 27 апр 2026 | 17:22
  • 24252
  • 9