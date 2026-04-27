Рибакина продължава в Мадрид, но се чувства ограбена

Шампионката от Откритото първенство на Австралия по тенис Елена Рибакина се класира за четвъртия кръг на турнира на клей от сериите WТА 1000 в Мадрид (Испания).

Казахстанката, която е поставена под номер 2, се наложи над Цинвън Чжън (Китай) с 4:6, 6:4, 6:3 за два часа и 21 минути. Срещата не премина без проблеми, след като при преднина от 4:3 и 0:40 точки при сервис на китайката, електронната система за отсъждане присъди ас, въпреки че следата върху настилката ясно показваше, че топката не е добра.

Elena Rybakina in a disagreement with the umpire in her match against Qinwen Zheng in Madrid.



Qinwen hit a serve that was called in by electronic line calling.



Elena shows the umpire the mark, which is out.



Elena: “Are you kidding me? This is not a joke. The system is wrong.… pic.twitter.com/kIOfxGB19s — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 26, 2026

В интервю след срещата Рибакина заяви, че е загубила доверието си в автоматизираната система, помрачавайки успеха и класирането ѝ за следващата фаза.

„След този случай, вече няма да му се доверявам изобщо. Нямаше никаква следа дори близо до това, което екранът показа“, обясни Елена Рибакина, цитирана от агенция Ройтерс.

Queen Qinwen takes the first set over Rybakina 6-4!#MMOpen pic.twitter.com/1OcBd4Ha93 — wta (@WTA) April 26, 2026

Двукратната шампионка от Големия шлем сравни случая с подобен инцидент с участието на Александър Зверев на същия турнир при мъжете през миналата година. Тогава германецът беше наказан за неспортсменско поведение, след като направи снимка на следата от спорна топка.

„Това беше подобно на това, което се случи на Зверев миналата година, защото беше под носа на съдийката. Няма как да не го види. Беше доста неприятно. Това е открадната точка. Разбирам, че беше неин сервис и се справяше много добре, но е много неприятно“, добави казахстанката.

Elena Rybakina hits an EXCEPTIONAL backhand against Qinwen Zheng in Madrid.



Right on the line.



The accuracy. 🎯



🇰🇿😮‍💨 pic.twitter.com/ZkRaq2dAza — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 26, 2026

В следващия кръг Рибакина ще се изправи срещу Анастасия Потапова (Австрия), която отстрани Елена Остапенко (Латвия) с 4:6, 6:4, 6:4.