Ходар надделя над Фонсека в мегасблъсък на новото поколение

Рафаел Ходар победи Жоао Фонсека на “Мастърс”-а в Мадрид, спечелвайки първата глава от това, което обещава да бъде вълнуващо съперничество за години напред. 19-годишният Ходар надделя над 27-ия поставен със 7:6(4), 4:6, 6:1 в дългоочаквания сблъсък от третия кръг, в който участваха единствените тийнейджъри в топ 100 на световната ранглиста.
“Много труден мач”, коментира Ходар, който във втория кръг отстрани Алекс де Минор, завоювайки първа победа над играч от топ 10.
“Жоао е труден съперник, така че тези мачове се решават от дребните детайли. Мисля, че свърших страхотна работа. Много, много съм доволен от нивото си”, добави той.
Ходар стана осмият тийнейджър, достигнал до осминафиналите в историята на турнира в Мадрид, като списъкът включва неговите сънародници Рафаел Надал и Карлос Алкарас.
В следващия кръг испанецът ще играе срещу Вит Коприва (Чехия), който достигна тази фаза след отказване на Артюр Риндеркнех (Франция) при резултат 6:4, 3:6, 0:0.
Британският тенисист Камерън Нори постигна победа в два сета и също се класира за четвъртия кръг.
30-годишният Нори победи Тиаго Тиранте (Аржентина) със 7:5, 7:6(5) за час и 48 минути игра. Британецът не позволи на опонента му да поведе нито веднъж и в двете части, а в тайбрека осъществи обрат от 3:5 до 7:5 с четири поредни точки, включително два минипробива.
Опонент на Камерън Нори в следващата фаза ще бъде поставеният под номер 1 Яник Синер (Италия).
Французинът Артюр Фис, който преди седмица спечели турнира в Барселона, надигра Емилио Нава (САЩ) със 7:6, 6:3 и в четвъртия кръг ще се изправи срещу Томас Мартин Ечевери (Аржентина), който елиминира квалификанта Дино Призмич (Хърватия) с 2:6, 6:4, 6:3.