Еспаньол и Леванте с нежелано реми

Отборите на Еспаньол и Леванте не се победиха в срещата помежду си от 32-рия кръг на Ла Лига. Двубоят завърши при резултат 0:0, като той не бе най-желаният за никой от двата отбора, тъй като домакините пропуснаха шанс да се доближат до местата даващи право на участие в Европа, а гостите взеха само точка, която не им върши много работа в битката за оцеляване.

Всъщност мачът не бе скучен и положения пред двете врати имаше. Нападателите на двата отбора обаче така и не намериха пътя към гола, а и двамата вратари също се отличиха с някои важни намеси.

Куриозен момент в мача бе в 88-ата минута, когато влезлият преди минути като смяна Пол Лосано бе изгонен. Той извърши две нарушения в рамките на няколко секунди, второто от които бе удар с лакът в главата на съперник, и получи два жълти и червен картон.

В крайна сметка голове не паднаха и срещата завърши без победител. След нея Еспаньол остава на 13-тата позиция в класирането с 39 точки. Леванте пък е на незавидното 19-о място с 33 точки и е на 2 от спасителната 17-а позиция, където в момента е Майорка.

Снимки: Imago

