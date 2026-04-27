  Sportal.bg
  Лацио
  Красиви голове, обрати и равенство между Лацио и Удинезе

  27 апр 2026 | 23:50
Отборите на Лацио и Удинезе изиграха страхотен сблъсък помежду си от 34-тия кръг на Серия "А". Двата тима не излъчиха победител, като мачът на "Олимпико" завърши при резултат 3:3. Зрителите станаха свидетели на някои изключително красиви голове, драма и обрати, но накрая всеки от съперниците трябваше да се задоволи с по една точка. Гостите поведоха чрез Кингсли Ехизибуе (18'), а другите два гола бяха дело на Артур Ата (86' и 93'). За домакините пък точни бяха Лука Пелегрини (50'), Педро Родригес (80') и Даниел Малдини (96').

Гостите взеха преднина в мача в 18-ата минута. Една лошо изчистена топка попадна в Кингсли Ехизибуе, който със страхотен шут я заби във вратата за 0:1.

В началото на втората част Лацио изравни почти по идентичен начин с изключително красив гол на Лука Пелегрини. При центриране от корнер топката бе изчистена в краката на защитника, който с изстрел от воле не остави шансове на вратаря за 1:1.

В 80-ата минута домакините направиха и пълен обрат. Ветеранът Педро вкара поредния шедьовър в този мач, разписвайки се с прекрасен удар от ъгъла на наказателното поле.

Удинезе обаче не се предаде и стигна до ново равенство в 86-ата минута. Артур Ата вкара отблизо, след като вратарят изби изстрел с глава на Вакун Исуф Байо.

Драмата продължи и в добавеното време, като в 93-тата минута "зебрите" вкараха трети гол, а негов автор отново бе Ата, който бе изпуснат при едно центриране от корнер и с удар по земя порази вратата за 2:3.

В 96-ата минута обаче "орлите" стигнаха до крайното 3:3. Изстрел с глава на Алесио Романьоли се отби от гредата, топката попадна в Педро, който опита нещо средно между удар и пас, а непокритият Даниел Малдини засече кълбото в мрежата отблизо.

След това реми Лацио остава на 8-ата позиция в класирането с 48 точки. Удинезе пък се намира на 11-ото място с 44 точки.

Снимки: Gettyimages

Челси ще се свърже и с Чаби Алонсо, списъкът е сведен до три имена

Челси ще се свърже и с Чаби Алонсо, списъкът е сведен до три имена

  • 27 апр 2026 | 20:08
  • 7226
  • 6
Гатузо готов да работи в Русия

Гатузо готов да работи в Русия

  • 27 апр 2026 | 18:59
  • 2370
  • 3
Рашфорд иска само Барселона и е готов да направи всичко, за да остане

Рашфорд иска само Барселона и е готов да направи всичко, за да остане

  • 27 апр 2026 | 18:43
  • 3627
  • 16
Хулиан Алварес за сблъсъка с Арсенал: Не мислим кой е фаворит

Хулиан Алварес за сблъсъка с Арсенал: Не мислим кой е фаворит

  • 27 апр 2026 | 18:33
  • 1966
  • 2
Ули Хьонес и Румениге отказаха да пътуват за Париж... от суеверие

Ули Хьонес и Румениге отказаха да пътуват за Париж... от суеверие

  • 27 апр 2026 | 18:03
  • 2651
  • 0
Хари Кейн: Компани ще ни липсва, но от нас зависи да се представим добре

Хари Кейн: Компани ще ни липсва, но от нас зависи да се представим добре

  • 27 апр 2026 | 17:36
  • 3193
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Продавам Славия!

Венци Стефанов: Продавам Славия!

  • 27 апр 2026 | 13:53
  • 70488
  • 252
Ман Юнайтед взе реванш от Брентфорд и на практика постигна голямата цел, Игор Тиаго със сериозни пропуски

Ман Юнайтед взе реванш от Брентфорд и на практика постигна голямата цел, Игор Тиаго със сериозни пропуски

  • 27 апр 2026 | 23:54
  • 11366
  • 31
Световните вицешампиони започнаха подготовка в Самоков за новия сезон

Световните вицешампиони започнаха подготовка в Самоков за новия сезон

  • 27 апр 2026 | 17:22
  • 17482
  • 9
Локомотив (София) и Септември поделиха точките след здрава битка

Локомотив (София) и Септември поделиха точките след здрава битка

  • 27 апр 2026 | 21:55
  • 11533
  • 36
Локомотив (Сф) остана без изпълнителен директор

Локомотив (Сф) остана без изпълнителен директор

  • 27 апр 2026 | 20:00
  • 14985
  • 16
Лъч надежда за Монтана след много драматична победа и спасена дузпа в последните секунди срещу Добруджа

Лъч надежда за Монтана след много драматична победа и спасена дузпа в последните секунди срещу Добруджа

  • 27 апр 2026 | 19:28
  • 18932
  • 38