Красиви голове, обрати и равенство между Лацио и Удинезе

Отборите на Лацио и Удинезе изиграха страхотен сблъсък помежду си от 34-тия кръг на Серия "А". Двата тима не излъчиха победител, като мачът на "Олимпико" завърши при резултат 3:3. Зрителите станаха свидетели на някои изключително красиви голове, драма и обрати, но накрая всеки от съперниците трябваше да се задоволи с по една точка. Гостите поведоха чрез Кингсли Ехизибуе (18'), а другите два гола бяха дело на Артур Ата (86' и 93'). За домакините пък точни бяха Лука Пелегрини (50'), Педро Родригес (80') и Даниел Малдини (96').

Гостите взеха преднина в мача в 18-ата минута. Една лошо изчистена топка попадна в Кингсли Ехизибуе, който със страхотен шут я заби във вратата за 0:1.

В началото на втората част Лацио изравни почти по идентичен начин с изключително красив гол на Лука Пелегрини. При центриране от корнер топката бе изчистена в краката на защитника, който с изстрел от воле не остави шансове на вратаря за 1:1.

В 80-ата минута домакините направиха и пълен обрат. Ветеранът Педро вкара поредния шедьовър в този мач, разписвайки се с прекрасен удар от ъгъла на наказателното поле.

Удинезе обаче не се предаде и стигна до ново равенство в 86-ата минута. Артур Ата вкара отблизо, след като вратарят изби изстрел с глава на Вакун Исуф Байо.

Драмата продължи и в добавеното време, като в 93-тата минута "зебрите" вкараха трети гол, а негов автор отново бе Ата, който бе изпуснат при едно центриране от корнер и с удар по земя порази вратата за 2:3.

В 96-ата минута обаче "орлите" стигнаха до крайното 3:3. Изстрел с глава на Алесио Романьоли се отби от гредата, топката попадна в Педро, който опита нещо средно между удар и пас, а непокритият Даниел Малдини засече кълбото в мрежата отблизо.

След това реми Лацио остава на 8-ата позиция в класирането с 48 точки. Удинезе пък се намира на 11-ото място с 44 точки.

Снимки: Gettyimages