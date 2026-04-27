На тази дата преди 32 години: Двама българи в полуфинал на Шампионска лига

На днешната дата (27.04.), преди 32 години, двама българи се изправиха един срещу друг на полуфинал в Шампионската лига. Става въпрос за Христо Стоичков и Емил Костадинов. В този мач Барселона приема Порто в мач, който остава в историята не само с резултата, но и с присъствието на двамата български футболисти на терена.

Христо Стоичков и Емил Костадинов се изправят един срещу друг на най-високото ниво в Европа – момент на гордост за българския футбол.

Камата прави силен мач и отбелязва два гола, с които води Барселона към убедителна победа с 3:0 и финал!

Двама българи в полуфинал на Европа – символ на едно златно поколение, което оставя значима следа. Фланелката на Емил Костадинов от мача може да откриете в Зала на славата „Христо Стоичков“.