Арангелов: Малко сме разочаровани

Старши треньорът на Септември Христо Арангелов говори след равенството на своя тим с Локомотив. Двата отбора не се победиха и завършиха 1:1.

“С оглед на показаното може да сме разочаровани. Влязохме лошо, допуснахме бърз гол. Имаше минути, когато стояхме лошо, но след 15-ата всичко си дойде на мястото, опитахме се да доминираме и пресираме. Малко сме разочаровани. Във всеки един мач се стремим да надграждаме. Това е пътят, да.

Мисля, че с всеки един мач подобряваме и самата игра - като контрол на топката и седене по-високо на терена, за да атакуваме. Мисля, че се получават нещата.

Трябва да надграждаме, може и днешната игра да не е достатъчна другия мач”, заяви Арангелов.