  Арангелов: Малко сме разочаровани

Арангелов: Малко сме разочаровани

  • 27 апр 2026 | 22:08
Старши треньорът на Септември Христо Арангелов говори след равенството на своя тим с Локомотив. Двата отбора не се победиха и завършиха 1:1.

Локомотив (София) и Септември поделиха точките след здрава битка
Локомотив (София) и Септември поделиха точките след здрава битка

“С оглед на показаното може да сме разочаровани. Влязохме лошо, допуснахме бърз гол. Имаше минути, когато стояхме лошо, но след 15-ата всичко си дойде на мястото, опитахме се да доминираме и пресираме. Малко сме разочаровани. Във всеки един мач се стремим да надграждаме. Това е пътят, да.

Мисля, че с всеки един мач подобряваме и самата игра - като контрол на топката и седене по-високо на терена, за да атакуваме. Мисля, че се получават нещата.

Трябва да надграждаме, може и днешната игра да не е достатъчна другия мач”, заяви Арангелов.

Още от БГ Футбол

Локомотив (Сф) остана без изпълнителен директор

Локомотив (Сф) остана без изпълнителен директор

  • 27 апр 2026 | 20:00
  • 13618
  • 15
Локомотив (София) и Септември поделиха точките след здрава битка

Локомотив (София) и Септември поделиха точките след здрава битка

  • 27 апр 2026 | 21:55
  • 10602
  • 31
Орела: Нямаме право на грешка

Орела: Нямаме право на грешка

  • 27 апр 2026 | 19:47
  • 1125
  • 0
Резултати и голмайстори след 24-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати и голмайстори след 24-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 27 апр 2026 | 19:46
  • 1635
  • 0
Ясен Петров: Ние трябва да запазим това, което показахме през тези 60 минути

Ясен Петров: Ние трябва да запазим това, което показахме през тези 60 минути

  • 27 апр 2026 | 19:38
  • 1385
  • 8
Лъч надежда за Монтана след много драматична победа и спасена дузпа в последните секунди срещу Добруджа

Лъч надежда за Монтана след много драматична победа и спасена дузпа в последните секунди срещу Добруджа

  • 27 апр 2026 | 19:28
  • 18055
  • 38
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Продавам Славия!

Венци Стефанов: Продавам Славия!

  • 27 апр 2026 | 13:53
  • 67842
  • 243
Манчестър Юнайтед 2:0 Брентфорд, греда на Уатара

Манчестър Юнайтед 2:0 Брентфорд, греда на Уатара

  • 27 апр 2026 | 20:58
  • 6567
  • 15
Световните вицешампиони започнаха подготовка в Самоков за новия сезон

Световните вицешампиони започнаха подготовка в Самоков за новия сезон

  • 27 апр 2026 | 17:22
  • 15831
  • 8
Локомотив (София) и Септември поделиха точките след здрава битка

Локомотив (София) и Септември поделиха точките след здрава битка

  • 27 апр 2026 | 21:55
  • 10602
  • 31
Локомотив (Сф) остана без изпълнителен директор

Локомотив (Сф) остана без изпълнителен директор

  • 27 апр 2026 | 20:00
  • 13618
  • 15
Лъч надежда за Монтана след много драматична победа и спасена дузпа в последните секунди срещу Добруджа

Лъч надежда за Монтана след много драматична победа и спасена дузпа в последните секунди срещу Добруджа

  • 27 апр 2026 | 19:28
  • 18055
  • 38