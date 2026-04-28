  3. Sportal Fight Club: Първият участник в Grappling Grand Prix 77 е обявен

Sportal Fight Club: Първият участник в Grappling Grand Prix 77 е обявен

  • 28 апр 2026 | 09:17
Първият от осемте селектирани участници в събмишън граплинг турнира "Grappling Grand Prix 77" бе обявен ексклузивно в студиото на "Sportal Fight Club". Професионалният ММА боец Руси Минев е един от поканените да премерят сили на 12.06 (петък) в спор за наградата от 1000 евро.

Старозагорецът започва пътя си в бойните спортове със свободна борба, но после преминава към смесените бойни изкуства. В аматьорския и професионалния ММА той развива уменията си в събишън граплинга, а през 2023-а печели и категорията за професионалисти при 77-килограмовите на ADCC България. На тепиха на "Grappling Grand Prix" той отново ще се състезава по този правилник и в тази теглова категория.

Новината за участието на Минев в турнира бе първо споделена в студиото ни от организаторите на събитието - редактора в медията ни Борис Тонев и неговия съотборник и състезател по граплинг и ММА Никола Митев.

"Най-силното оръжие на Руси в ММА е неговият граплинг. Има много силни събмишъни със задушаващи техника. Стойката му е много стабилна заради опита му в борбата и вече е запознат с правилника на ADCC. Още с първото си участие на национално първенство на ADCC, той го спечели. Другите момчета са много сериозни и те, няма да му е лесно, но определено Руси е един от фаворитите", заяви Тонев.

"Турнирът ще категорията, която е доказано най-оспорваната в граплинг и ММА - до 77 килограма. Това е тегловата дивизия, която е най-наситена с таланти и е категория, в която наистина силните физически мъже, които обаче имат и много повече скорост и издържливост от тези в полутежка и тежка категория, мерят сили", споделя още за турнира Никола Митев.

Гран При турнир по събмишън граплинг с парична награда това лято в София
Гран При турнир по събмишън граплинг с парична награда това лято в София

23-годишният състезател на "Боен Клуб Левски София" разкри още в студиото ни, че му предстои и ММА битка на 65-тото издание на MAX FIGHT в Пловдив на 29-и май. Никола Митев ще изиграе двубой реванш с Евгени Тонев, а срещата им ще бъде част от подгряващите двубои на ринга в зала "Сила".

Вижте цялото интервю с Тонев и Митев, в което двамата ни гости споделят oще подробности за концепцията и организацията на "Grappling Grand Prix 77":

