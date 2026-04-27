Гран При турнир по събмишън граплинг с парична награда това лято в София

Гран При турнир по събмишън граплинг с парична награда това лято в София

На 12.06.2026 (петък) от 19:00 часа в столичния клуб "Микстейп 5" ще се проведе първият от веригата събмишън граплинг турнири "Grappling Grand Prix". Победителят в гран при турнира ще спечели наградата от 1000 евро.

В турнира в столичното заведение ще участват осем селектирани бойци от организаторите, които са се доказали на родната сцена в бойните спортове събмишън граплинг, бразилско жиу-жицу и ММА. Тегловата категория, в която ще се проведат схватките е до 77 килограма, а в турнира ще бъдат използвани правилата и регламента на най-популярната верига за събмишън граплинг - "Абу Даби Комбат Клуб" (Ей Ди Си СИ).

Извън турнира ще се проведат няколко отделни дуела, в които поле за изява ще получат млади и перспективни състезатели. Очаквайте скоро информация за участниците в турнира, които ще спорят за най-голямата парична награда в българския събмишън граплинг досега.

Феновете на бойните спортове могат да станат свидетели на схватките само и единствено на живо, като билетите за събитието ще бъдат пуснати в продажба в следващите дни.

