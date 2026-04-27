  Португалска звезда пропуска Джиро д'Италия в България

  • 27 апр 2026 | 13:22
След като заболя от вирус, който доведе и до усложнения, португалският колоездач от тима на АОЕ Жоао Алмейда бе принуден да откаже участие на Обиколката на Италия, пише вестник "Диарио де Нотисиас". Джиро д'Италия ще започне в България на 8 май, като първите три етапа ще бъдат на родна територия, преди състезанието да се премести на Апенинския полуостров. Алмейда бе подгласник на датчанина Йонас Вингегор, който спечели последната Обиколка на Испания.

"След като обсъдихме с отбора, решихме, че е разумно да вземем период на почивка и да се обърнем към следващите цели по-късно през сезона", написа в Инстаграм Алмейда, който завърши на трето място на Джиро д'Италия през 2023 година.

От тима му, който е на лагер в Сиера Невада, скоро трябва да обявят заместника му. Ако се възстанови навреме, Жоао Алмейда трябва да бъде отново пръв помощник на Тадей Погачар за Обиколката на Франция, която ще се проведе между 4 и 26 юли. Негов заместник няма да бъде мексиканецът Исаак Дел Торо, който има контузия на крака след падането на Обиколката на Баската страна. Такъв може да бъде Адам Йейтс.

Триумф за Вероника Василева на Европейското по фехтовка до 23 години

Бяла продължи победната си серия в женското първенство

Виктор Костов стана шампион на България по сумо при мъжете в абсолютната категория „Оупън"

България загуби от Южна Корея на Световното отборно по бадминтон

Тадей Погачар спечели за четвърти път Лиеж-Бастон-Лиеж

Локомотив (ГО) се класира за Суперфиналите, Шумен 61 изравни серията срещу Спартак (Варна)

Венци Стефанов: Продавам Славия!

ЦСКА: Скандализирани сме! Искаме смяна на съдията на мача с Лудогорец

"Герена" ще ври и кипи срещу ЦСКА 1948

Сашо Георгиев сменя Генчев начело на Локомотив (Сф)

Обявиха съдиите за полуфиналите: Давидов ще решава на ЦСКА - Лудогорец

Григор срещу квалификант на старта на Екс ан Прованс

