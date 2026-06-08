Калева и Пономаренко със силно представяне във втора дивизия на испанската клубна лига

Анастасия Калева и Анастасия Пономаренко показаха отлично представяне във втора дивизия на престижната испанска клубна лига „Iberdrola“, където за пореден път демонстрираха класата на българската школа по художествена гимнастика.

Състезавайки се за Torrepaterna Анастасия Калева завоюва сребърен медал на лента с оценка 26.750 и получи 28.050 на бухалки. Българката допринесе за бронзовото отличие на своя тим, който си осигури и място в първа дивизия през следващия сезон.

Анастасия Пономаренко защитаваше цветовете на CG Catalunya, като има 24.750 на обръч - девети по сила резултат на уреда, и 25.850 на бухалки, което ѝ отреди 13-а позиция. Нейният отбор завърши на 14-о място в крайното класиране.

"Представянето на двете български гимнастички е поредното доказателство за високото ниво на българската художествена гимнастика и за доверието, което международните клубове продължават да гласуват на родните състезателки", написаха от БФХГ във Фейсбук.

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