Четири бронзови медала за България от Световната купа по спортна аеробика в Баку

Четири бронзови медала спечелиха българските състезатели от Световната купа по спортна аеробика за мъже и жени в Баку (Азербайджан), а заедно със съпътстващия международен турнир за юноши и девойки отличията са общо седем.

При жените Борислава Иванова стана трета на финала с оценка 19.150 точки, а първа е рускинята Анастасия Дмитриева с 20.150.

Александър Мишинков се нареди трети при мъжете с 19.500, а титлата отново е за Русия и Антон Колобов с 20.150.

На смесени двойки Борислава Иванова и Христо Манолов взеха бронз с 19.100 точки, а Мишинков и Християна Златанова са шести с 18.850.

В категория групи България в състав Борислава Иванова, Христо Манолов, Християна Златанова, Александър Мишинков и Моника Джамбова също заеха трето място с 18.663 точки.

В международен турнир за юноши и девойки в категория групи 15-17 години Виктория Крушарска, Теодора Рибарова, Кристина Костова, Неда Запрянова и Мария Вълчева станаха шампионки, побеждавайки съставите на Русия и домакините от Азербайджан.

При девойки 15-17 години Виктория Крушарска е трета, Стефани Лечева пета, а Неда Запрянова - седма, в категория тройки Виктория Крушарска, Кристина Костова и Теодора Рибарова взеха сребърни отличия, а Неда Запрянова, Стефани Лечева и Мария Вълчева са пети.

Смесената двойки Атанас Благоев и Стефани Лечева завърши на четвърта позиция, а при юношите Благоев е пети.

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