Eпична битка се задава! Мартин Петков и Даниел Гецов оспорват пояс на MAX FIGHT 65 в Пловдив

Една от най-интригуващите и очаквани български битки в бойните спортове предстои да се разгърне на ринга по време на ELITBET MAX FIGHT 65 на 29 май. Шампионът Мартин Петков ще защити пояса си в супер полусредна категория на муай тай с ММА ръкавици срещу завърналия се с амбиция и класа Даниел Гецов. Събитието ще се проведе в спортен комплекс „С.И.Л.А.“ в Пловдив и още отсега предизвиква сериозен интерес сред феновете.

Главният сблъсък на MAX FIGHT 65 съчетава младост срещу опит, експлозивност срещу хладнокръвна прецизност и има всички предпоставки да се превърне в класика за българската сцена.

Oще едно зрелищно българско дерби бе обявено за MAX FIGHT 65

Мартин Петков ще търси шеста поредна победа. Младата ни бойна звезда вече изглежда като напълно изграден боец с ясно изразен муай тай почерк. Той се отличава с агресия, постоянен натиск и способност да приключва срещите рано, което се потвърждава от впечатляващата му серия от победи и висок процент нокаути. Последните му изяви демонстрират не просто физическа доминация, а и увереност на шампион, който знае как да контролира темпото и да диктува играта. Успехите му както у нас, така и на международни рингове в Тайланд изграждат образ на боец, който не просто печели, а го прави зрелищно и безкомпромисно.

Талантливият 22-годишен боец от „Академия Антон Петров“ носи впечатляваща серия от 13 победи, 7 от които с нокаут и само 3 загуби, като последните му срещи приключват още в 1-ви рунд! Високият 185-сантиметра състезател на “Anton Petrov Academy” е шампион на MAX FIGHT, шампион на Bangla и Patong в Тайланд и многократен балкански и републикански шампион.

От другата страна застава Даниел Гецов - име, което отдавна е утвърдено сред най-атрактивните и интелигентни бойци в България. Шесткратен републикански шампион в стиловете К1, low kick и full contact, той притежава впечатляваща професионална статистика – 10 победи и 2 загуба. Състезател с дълбоки корени в бойните спортове, започнал още от детството си с таекуондо и преминал към кикбокса, където под ръководството на своя треньор Марио Кирилов изгражда стил, базиран на техника, отлична защита и изключителен тайминг, което го прави изключително труден за разгадаване съперник, особено в дълги и тактически битки.

Гецов се завърна в края на миналата година след 2-годишна пауза и го направи на ринга на MAX FIGHT. В 63-ото издание от веригата той направи зрелищна битка срещу опитния Дмитрий Власюк в К-1 битка с малки ръкавици, а победата дойда след съдийско решение.

Ветеранът отново ще се бие в категория до 70 кг, въпреки че дълги години играеше на 67 кг. Гецов признава, че в новата категория се чувства много по-добре.

Допълнителна интрига внася и фактът, че срещата ще се проведе с малки ММА ръкавици, което увеличава динамиката, риска и вероятността от ранен край, като това може да даде предимство на по-експлозивния Петков, но също така отваря възможности за прецизните контраатаки на Гецов.

Освен заради класата и уменията на двамата бойци, главната битка на MAX FIGHT 65 ще бъде изключително интригуваща и заради лицата, които ще застанат в двата ъгъла. Този двубой противопоставя две от най-успешните и доказани бойни школи у нас - Антон Петров и Кирил Синевирски от „Академия Антон Петров“ (Мартин Петков) и Марио и Теодора Кирилови от СК „Армеец“ (Даниел Гецов).