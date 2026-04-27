Пауло Коста: Битка с мен в полутежка категория ще завърши зле за Хамзат Чимаев

Пауло Коста постигна голям успех при преминаването си в полутежка категория, след като нокаутира непобедения досега Азамат Мурзаканов в третия рунд на UFC 327 по-рано този месец. Сега той се надява следващият му съперник да бъде шампион на UFC.

Пауло Коста нокаутира руснак пред Доналд Тръмп

Бразилецът не изключва възможността да се върне в средна категория, за да се изправи срещу краля на дивизията Хамзат Чимаев, който ще защитава пояса си на 9 май срещу Шон Стрикланд на UFC 328. Въпреки това, Коста с удоволствие би го посрещнал в категория до 93 кг., ако чеченецът също реши да се качи.

„Иска ми се да дойде в категория до 93 килограма“, заяви Коста пред Submission Radio. „Ще бъда тук с отворени обятия, за да го чакам.“

Коста обаче предупреди дългогодишния си съперник, че подобен мач в по-тежката дивизия едва ли ще завърши добре за него.

„О, човече, за него ще бъде още по-зле“, каза Коста. „В полутежка категория аз съм чудовище, разбираш ли? Не е нужно да горя мускули. Не е нужно да жертвам мускулна маса, за да вляза в категория до 84 кг. На 93 кг. имам пълната сила на тайния сок. Да, за него ще бъде трагично. Трагично.“

Бъдещето на Коста все още не е решено. Въпреки че казва, че полутежката категория е „добро място за оставане“ и тялото му ще бъде „още по-адаптирано“, ако следващият му двубой е в тази дивизия, той е отворен и за връщане в категория до 84 кг. Коста също така предложи да се изправи срещу Джош Хокит в тежка категория на събитието UFC Белия дом на 14 юни, ако Дерик Люис се оттегли от картата.

Засега обаче Чимаев остава негова цел номер едно. „Борачиня“ вижда съперничеството им като модерна версия на класическите вражди в полутежка категория, като тази между Вандерлей Силва и Рампейдж Джаксън.

„Мисля, че имаме нужда от това“, каза Коста. „В съзнанието си аз ще донеса това сега. Аз съм новата кръв в тази дивизия. Но и Алекс Перейра се справи много добре. Просто му трябваше някой, опонент, но сега той е в тежка категория.“