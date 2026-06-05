Треньорът на германския национален отбор по хокей на лед напусна поста си

Харолд Крайс напуска поста старши треньор на германския национален отбор по хокей на лед за мъже, след като не успя да изведе тима до медалите на Олимпийските игри и Световното първенство. Германската хокейна асоциация заяви, че двете страни са се „споразумели да прекратят сътрудничеството си с незабавен ефект“.
Договорът на Крайс трябваше да е валиден до домакинството на Световното първенство в Германия следващата година.
Роденият в Канада Крайс е прекарал десетилетия като играч и треньор в Германия и е оказал влияние на тима седмици, след като го пое през 2023-а, извеждайки играчите до финала на Световното първенство, което те загубиха с 2:5 от Канада.
Германия обаче претърпя поражение на четвъртфиналите на Олимпийските игри в Милано-Кортина тази година от Словакия и не успя да стигне до осминафиналите на Световното първенство в последните две издания.
Снимки: Imago