Валиева и Трусова попаднаха в резервния състав на националния отбор на Русия за следващия сезон

Фигуристките Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) са включени в резервния състав на руския национален отбор за следващия сезон, съобщиха от Руската федерация по фигурно пързаляне. В основния женски отбор са Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Аделия Петросян, Даря Садкова, Анна Фролова и Дина Хуснутдинова, а в мъжкия - Матвей Ветлугин, Петр Гуменик, Марк Кондратюк, Глеб Лутфулин, Андрей Мозальов и Евгений Семененко.

По-рано президентът на Руската федерация по фигурно пързаляне Антон Сихарулидзе обяви, че Валиева и Игнатова са подали своите декларации за новия състезателния сезон. Игнатова се завръща след майчинство след раждането на сина си, а Валиева изтърпя наказание за допинг през декември 2025-а и поднови тренировки.

Камила Валиева се завърна на леда след 4-годишно наказание заради допинг

21-годишната Игнатова е сребърна медалистка от Олимпийските игри в Пекин 2022, бронзова от Световното първенство 2021-а и носителка на сребърен и бронзов медал от Европейското първенство

20-годишната Валиева държи световните рекорди за най-високи оценки в кратката програма, волната програма и в общия сбор.

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