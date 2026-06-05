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Валиева и Трусова попаднаха в резервния състав на националния отбор на Русия за следващия сезон

  • 5 юни 2026 | 21:18
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Валиева и Трусова попаднаха в резервния състав на националния отбор на Русия за следващия сезон

Фигуристките Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) са включени в резервния състав на руския национален отбор за следващия сезон, съобщиха от Руската федерация по фигурно пързаляне. В основния женски отбор са Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Аделия Петросян, Даря Садкова, Анна Фролова и Дина Хуснутдинова, а в мъжкия - Матвей Ветлугин, Петр Гуменик, Марк Кондратюк, Глеб Лутфулин, Андрей Мозальов и Евгений Семененко.  

По-рано президентът на Руската федерация по фигурно пързаляне Антон Сихарулидзе обяви, че Валиева и Игнатова са подали своите декларации за новия състезателния сезон. Игнатова се завръща след майчинство след раждането на сина си, а Валиева изтърпя наказание за допинг през декември 2025-а и поднови тренировки. 

Камила Валиева се завърна на леда след 4-годишно наказание заради допинг
Камила Валиева се завърна на леда след 4-годишно наказание заради допинг

21-годишната Игнатова е сребърна медалистка от Олимпийските игри в Пекин 2022, бронзова от Световното първенство 2021-а и носителка на сребърен и бронзов медал от Европейското първенство

20-годишната Валиева държи световните рекорди за най-високи оценки в кратката програма, волната програма и в общия сбор.

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