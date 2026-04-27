Изиграха се още четири плейофни мача в НБА

В нощта на 26-и срещу 27-и април (неделя срещу понеделник) се изиграха четири нови мача от плейофите на НБА на САЩ и Канада. Всички те бяха част от първия кръг в директните елиминации на “лигата на извънземните”, а все още нито един отбор не е спечелил своята серия, както на Запад, така и на Изток. По-долу може да видите всички крайни резултати, които се получиха тази нощ, както и подробностите около развитието в сериите.

Торонто удари Кливланд и изравни серията

ЗАПАДНА КОНФЕРЕНЦИЯ: Портланд Трейл Блейзърс - Сан Антонио Спърс 93:114 (25:23 33:18 16:33 19:40)* 1-3 в серията. Следващ мач: 29 април 2026 г. (сряда) от 4:30 часа.

ЗАПАДНА КОНФЕРЕНЦИЯ: Хюстън Рокетс - ЛА Лейкърс 115:96 (26:21 30:26 34:18 25:31)* 1-3 в серията. Следващ мач: 29 април 2026 г. (сряда) от 23:00 часа.

ИЗТОЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ: Кливланд Кавалиърс - Торонто Раптърс 93:89 (14:17 24:19 22:22 33:31)* 2-2 в серията. Следващ мач: 29 април 2026 г. (сряда) от 23:00 часа.

ИЗТОЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ: Филаделфия 76ърс - Бостън Селтикс 96:128 (20:22 36:39 22:33)* 1-3 в серията. Следващ мач: 29 април 2026 г. (сряда) от 2:00 часа.

В рамките на настоящото денонощие повече мачове няма да се изиграят, като следващите три двубоя са в рамките на утрешния 28-и април (вторник).