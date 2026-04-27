Торонто удари Кливланд и изравни серията

Торонто Раптърс победи Кливланд Кавалиърс с 93:89 в мач номер четири от серията между двата отбора в първия кръг от плейофите в Източната конференция! По този начин канадците изравниха серията на 2-2 успеха.

В „Скотиябанк Арена“ в Торонто домакините започнаха по-силно и поведоха с 8:3, но Кливланд обърна и в края на първата четвърт водеше със 17:14. Разликата се увеличи до 9 точки при 30:21 за гостите в течение на втория период, но „раптърс“ се вдигнаха и успяха да обърнат до полувремето на 38:36.

В третата четвърт мачът се движеше точка за точка до резултат 47:46 за Кавалиърс, когато гостите направиха серия от 7:0 и отвориха разлика, която обаче бе стопена до края на частта и канадците стартираха решителната последна четвърт с аванс от 69:58. Заключителните 12 минути преминаха при поделено преимущество, като и двата отбора направиха няколко минисерии, с които отваряха разлика, но в крайна сметка финалният щурм бе за Торонто, който при резултат 87:87 направи серия от 5:0 и затвори мача при резултат 93:89.

Най-резултатен за победителите бе Скоти Барнс, който за малко под 42 минути на паркета се отчете с 23 точки, 9 борби и 6 асистенции, докато Брандън Инграм завърши срещата с 23 точки и 6 борби за 35:38 минути в игра.

За Кливланд Донован Мичъл бе най-резултатен с 20 точки, 6 борби и 3 асистенции за 37 игрови минути, докато Джеймс Хардън завърши с 19 точки, 2 борби и 8 асистенции.

Мач номер 5 от серията между Торонто Раптърс и Кливланд Кавалиърс е на 29-и април (сряда), от 23:00 часа българско време.