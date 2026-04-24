Приключва първият етап от обновяването на пистата на kационалния стадион "Васил Левски"

Приключва първият етап от обновяването на пистата на kационалния стадион "Васил Левски"

Първият етап от обновяването на пистата за лека атлетика на Националния стадион „Васил Левски“ е пред финализиране. Той включва полагането на асфалт върху цялата писта, като до днес работата ще бъде завършена на 90 процента., съобщиха от Българската федерация по лека атлетика.  След 4 май ще започне и полагането на полиуретановата настилка тип „сандвич“, която ще е сертифицирана от световната централа World Athletics. При благоприятни атмосферни условия се очаква строително-ремонтните дейности да приключат до 12 юни.

Пистата ще запази класическия си червен цвят и бъде изградена по съвременни технологии, отговарящи на високите международни стандарти, което ще осигури условия стадионът да приеме стартове на национално и международно ниво, включително европейско първенство.   Стартът за дисциплината 110 метра с препятствия ще бъде изнесен зад старта на гладкия спринт на 100 метра, което ще позволи състезателите в късите хърдели да финишират на финалната линия. Ще бъдат коригирани и леглата за поставяне на прътовете в сектора за овчарски скок, за да се подобри позиционирането на дюшека и да се предотврати навлизането му в първите два коридора на пистата.   Останалите сектори ще запазят позициите си. Така за първи път от близо 30 години едно от основните съоръжения за състезания и тренировки по лека атлетика у нас ще бъде изцяло обновено.

„Радвам се, че строително-ремонтните дейности вървят по план и много скоро страната ни ще разполага с модерна лекоатлетическа писта", коментира президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов.   Той благодари на Национална спортна база, на Министерството на младежта и спорта, и лично на министрите Иван Пешев и Димитър Илиев, които подкрепиха осъществяването на този мащабен проект и осигуриха необходимата приемственост между редовното и служебното правителство.

