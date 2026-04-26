  • 26 апр 2026 | 19:34
Фантастичен гол помогна на Елче за важна победа

Педро Бигас отбеляза един от головете на сезона в Ла Лига, а Елче постигна първа победа като гост, след като победи Овиедо с 2:1. С този успех тимът на Едер Сарабия се отдалечи на четири точки от зоната на изпадащите, а днешният му съперник остана на дъното на класирането.

Елче взе солиден аванс до 16-ата минута. Бигас откри резултата в шестата минута с фантастичен удар от над 30 метра. Малко по-късно добра атака на гостите бе завършена успешно от Гонсало Вияр. Елче можеше да увеличи аванса си в 24-ата минута, но вратарят Ескандел отрази удар от воле на Андре Силва. След тази ситуация Овиедо се събуди и започна да поглежда към вратата на съперника, макар и плахо.

През второто полувреме гостите действаха предпазливо и заложиха на защитни действия, но не допускаха много опасности пред вратата си. В 76-ата минута Илияс Шайра върна надеждите на Овиедо, след като бе изведен зад защитата с дълго подаване от вратаря Ескандел. Попадението първоначално не бе зачетено, но след това бе потвърдено, тъй като засада нямаше. Домакините натиснаха и бяха близо до изравняване малко преди края, но Шайра пропусна добра възможност. В добавеното време гостите останаха с човек по-малко, след като резервата Херман Валера бе изгонен.

