  Бронзовият Христо Христов: Все по-добре ще стават резултатите ми!

  • 26 апр 2026 | 16:11
Националите на България по вдигане на тежести, начело с шампиона Карлос Насар, се завърнаха на българска земя от Европейското първенство в Батуми.

На правителствения терминал на летище "Васил Левски" те бяха посрещнати от министъра на младежта и спорта Димитър Илиев.

Заедно с Насар, който взе титлата в категория до 94 килограма и стана европейския шампион за четвърти път в кариерата си, в София пристигнаха още Христо Христов, който взе бронз в двубоя в категория до 110 килограма, както и Дейвид Фишеров и Мария Магдалена Кирева. Насар и Христов.

Христо Христов грабна бронза от ЕП в много силно състезание

“Разликата бе коренна. Това бе най-добрият резултат, който съм постигал някога на състезание. Не вдигнах третите опити, имаше и мои грешки. Наполовина съм доволен”, заяви бронзовият медалист Христо Христов.

“Едната половина съм доволен, че си върнах формата, от друга страна знаеш, че можех да стана първи. 225 кг бе опит за титлата. Аз не можах да го вдигна. Семейството ми е основната причина да се върна в спорта. Всички ме подкрепят и това ме храни. Все по-добре ще стават резултатите ми. Почивам само 2 дни сега и започваме подготовка за световното първенство”, категоричен бе Христо Христов.

Снимки: Владимир Иванов

