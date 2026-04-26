Карлос Насар се прибира триумфално след четвъртата си европейска титла
  Ангел Русев: Шест титли изискват характер, дисциплина и много лишения

Ангел Русев: Шест титли изискват характер, дисциплина и много лишения

  • 26 апр 2026 | 14:19
Ангел Русев демонстрира изключителен характер и отново покори европейския връх, след като спечели шеста поредна титла на шампионата по вдигане на тежести в Батуми. В категория до 60 килограма българинът триумфира с двубой от 275 килограма, изпреварвайки с едва килограм арменеца Гарник Чолакян.

Русев премина през сериозно изпитание в решителните моменти. Той направи два неуспешни опита на 155 килограма в изтласкването, но в третия показа хладнокръвие и успя да фиксира тежестта, което му донесе златния медал.

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

"С много тренировки, дисциплина и подкрепа успях да стигна до шестата поредна титла. Истината е, че бях подготвен за повече и дори за европейски рекорди, но контузията, която имах в последните месеци, повлия сериозно на подготовката ми“, сподели Русев в интервю за "Арена спорт“.

Той разкри, че травмата е нарушила ритъма му на работа и го е принудила да промени изцяло начина си на подготовка.

"Не можех да тренирам пълноценно – правех по един успешен и един неуспешен опит и това много обърка целия процес. Наложи се да търпя и да се адаптирам, за да стигна до състезанието в състояние, в което мога да се боря за титлата“, обясни шампионът.

Българският щангист посвети успеха си на покойния Кирил Панайотов, оказал огромна подкрепа в кариерата му.

"Тази титла е за него. Той беше до мен и до семейството ми години наред. Искам да благодаря и на хората, които продължават да подкрепят клуба и нашето развитие – това ни дава сили да продължаваме напред“, каза още Русев.

Русев не скри, че голямата му мечта остава олимпийският медал.

"Това е единственото, което ми липсва. Ще дам всичко от себе си, за да го постигна на следващите Олимпийски игри“, категоричен бе той.

В интервюто си той отличи и представянето на съотборника си Карлос Насар.

"Карлос е феномен – не само в България, а в целия свят. Той има изключителна дисциплина и талант, а когато се подготвя, не позволява нищо да му попречи. Такъв тип спортисти са пример за всички“, коментира Русев.

