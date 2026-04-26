  • 26 апр 2026 | 01:02
Стойчев с осмо място на Европейското до 23 години в Каляри

Тодор Стойчев завърши на осмо място на сабя на Европейското първенство по фехтовка за мъже и жени до 23 години, което започна днес в Каляри (Италия).

В битката за призовите места се включиха 42 фехтовачи от 14 държави, а България беше представена от Тодор Стойчев (Свечников), Станимир Пелов (Свечников), Симеон Далеков (Свечников) и Николай-Томас Георгиев (Пловдив БГ).

Тодор Стойчев излезе от групите с три победи и три загуби. В директните елиминации той отстрани в първия кръг Даниил Скороход от Украйна с 15:11. В срещата за топ 8 победи Станимир Пелов с 15:13. В двубоя за място на полуфиналите Стойчев отстъпи пред Еван Фрабуле от Франция с 11:15 и завърши надпреварата на осма позиция.

Станимир Пелов също показа много добра игра и се нареди 15-и, Симеон Далеков е 31-и, а Николай-Томас Георгиев - 33-и.

На шпага жени Виктория Велиславова (НСА) раздели 53-54-о място с Моа Маанка от Швеция. На пътеките излязоха 77 състезателки от 26 държави. Българката записа от групите два успеха и четири поражения. В елиминациите тя отстъпи в първия кръг пред Александра Цител от Германия с 10:15.

Утре Европейското първенство продължава с боевете на сабя жени, шпага мъже и рапира жени. На сабя жени за България ще играят Емма Нейкова, Белослава Иванова, Вероника Василева и Мариела Георгиева, а на шпага мъже - Рахим Рашайда и Радослав Стойчев, съобщават от БФ Фехтовка.

СНИМКА: Българска федерация по фехтовка// Facebook

