site.btaНационалният тим на България по ръгби отстъпи като домакин на Молдова

Националният тим на България по ръгби отстъпи като домакин на Молдова

Националният отбор на България по ръгби загуби от Молдова с 23:26 (11:20) като домакин на стадион "Локомотив" в София в двубой от група С на Европейската конференция (трето ниво на континенталното ръгби) за мъже. С една победа и вече две поражения българите заемат трета позиция в групата с 5 точки, след лидера Украйна с 14 и Молдова с 8 точки. На четвърто място е Турция с три загуби и само 1 точка.

Националите изоставаха с 11:20 на полувремето след няколко грешки в защита, но и есе на Цветостин Цветков, и два успешни наказателни удара на капитана Петър Николов.

Българският тим се бори до последно, като през втората част националите отбелязаха две есета, на които молдовците отговориха само с два успешни наказателни удара.

В последната минута на мача Николов вкара много труден допълнителен удар след есе на Костадин Дебренлиев, но в крайна сметка Молдова взе реванш за загубата си в София миналата година.

За единствената си победа в група С "трикольорите" надделяха над Турция в София през миналата есен при дебюта на националния селекционер Ивайло Иванов.

"България загуби последния си мач, но остави сърцето си на терена! Поздравления към Молдовската ръгби федерация! Благодарим на състезателите, щаба и феновете за подкрепата и отдадеността! С увереност и единство - продължаваме напред заедно", написаха от Българската федерация по ръгби в социалните мрежи след двубоя.