Спартак (Плевен) съзря атака към генералния спонсор на клуба

Спартак (Плевен) публикува изявление, чрез което твърди, че определени хора от града поставят пред сериозно предизвикателство оцеляването на клуба.

"В края на един тежък сезон Спартак се бори за своето оцеляване в професионалния футбол. В последно време ставаме свидетели на отявлена атака към генералния спонсор на клуба - водеща бетинг компания у нас и в чужбина. Призоваваме всички треньори, футболисти, персонал и привърженици да подкрепят клуба на сесията на Общински съвет гр. Плевен, която ще се проведе на 28.04 (вторник) от 9:00 в сградата на библиотеката", пише ръководството на Спартак.