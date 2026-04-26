Голмайсторът на Хайденхайм посвети гола на приятелката си след тежка диагноза

Футболистът на Хайденхайм Ерен Динкчи посвети гола си при победата с 2:0 над Санкт Паули в Бундеслигата на партньорката си, която бе диагностицирана с левкемия, пише агенция ДПА. Динкчи, който е в тима под наем от Фрайбург, оформи крайния резултат в мача, в който Хайденхайм щеше да изпадне, ако беше загубил. Миналата седмица в съвместно изявление на двата клуба Ерен Динкчи разкри, че на партньорката му Синя е поставена диагноза левкемия през януари. „Голът е за нея, това е ясно. И се надявам, че е била щастлива и голът да ѝ даде малко сила“, каза Динкчи.

„Разбира се, такъв гол дава сила“, добави той. В семейството няма подходящ донор, което накара клубовете, с помощта на клубовете и Германския регистър за донори на костен мозък, да разкрият публично ситуацията. Намирането на донор на стволови клетки е последен шанс за много хора, страдащи от левкемия, да преживеят болестта. Потенциалните дарители можеха да се регистрират на мача Фрайбург срещу Хайденхайм миналата седмица и отново в събота, като Хайденхайм определи отклика като „огромен“. „Радвам се, че успяхме да създадем подобно нещо в света на футбола“, каза още Динкчи.

Старши треньорът на Хайденхайм Франк Шмид коментира, че е съвсем подходящо Динкчи да реши двубоя. „Той успява да си проясни главата за малко по време на тренировки и мачове. Можеш да постигнем всичко, ако сме заедно. Затова е толкова емоционално“, каза Шмид. Съотборникът му Никлас Дорш заяви по повод Динкчи: „Той преживя много в личния си живот напоследък. Той е истинско бижу. Абсолютно съм щастлив за него и всички се опитваме да го подкрепим като отбор.“

Снимки: Gettyimages